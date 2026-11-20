Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що продовження довгострокової підтримки України залежить від проведення реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. За його словами, Київ має прискорити зміни в цих напрямах, оскільки вони також є важливими передумовами для майбутнього вступу держави до Європейського Союзу.

Про це Мерц заявив під час виступу на бізнес-форумі в Берліні, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Мерц пояснив, від чого залежить подальша допомога Україні

Канцлер ФРН наголосив, що Берлін має переконувати власне суспільство в необхідності продовження підтримки Києва. Саме тому, за його словами, українська влада повинна демонструвати конкретний прогрес у впровадженні реформ.

"Динамічні реформи — також ключова умова того, щоб ми могли підтримувати Україну й надалі, на довгостроковій основі. Адже цю підтримку нам доведеться знову і знову обґрунтовувати й у самій Німеччині", — заявив Мерц.

Канцлер окремо звернув увагу на необхідність зміцнення верховенства права та ефективної протидії корупції. Він підкреслив, що просування в цих сферах має значення не лише для збереження міжнародної допомоги, а й для європейської інтеграції України.

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