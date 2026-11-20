Прем'єр-міністр України Сергій Корецький та президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Рада Європейського Союзу ухвалила два рішення про виділення додаткового 1 млрд євро на військову допомогу Україні в межах Європейського фонду миру. Кошти спрямують на спільні закупівлі озброєння та військового обладнання для Збройних сил України, зокрема безпілотників, засобів протиповітряної оборони та боєприпасів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційне комюніке Ради ЄС.

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Військова допомога Україні від ЄС

Згідно з ухваленими рішеннями, новий пакет передбачає постачання як летального, так і нелетального військового обладнання.

До переліку допомоги увійшли засоби радіоелектронної боротьби, радіолокаційні системи та вибухівка. Усі передбачені рішеннями постачання мають бути здійснені до кінця 2027 року.

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Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що Росія продовжує атакувати цивільних та іноземні дипломатичні установи.

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"Протягом останніх 24 годин Росія вбила українських цивільних, пошкодила кілька посольств у Києві та порушила польський повітряний простір. Нічого не свідчить про те, що Росія прагне миру: дії Москви говорять самі за себе", — заявила Каллас.

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Дипломатка також підкреслила, що Європа продовжить зміцнювати позиції України як на полі бою, так і за столом переговорів.

Скільки коштів ЄС уже виділив Україні

У Раді ЄС нагадали, що 25 вересня 2026 року держави-члени досягли політичної домовленості про мобілізацію загалом 6,6 млрд євро для України через Європейський фонд миру. Від початку роботи механізму у 2021 році Євросоюз надав Україні через цей фонд 11,8 млрд євро.

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Зокрема, 9,9 млрд євро спрямували на компенсацію державам-членам їхньої двосторонньої військової допомоги, а 950 млн євро — на військову підготовку в межах місії EUMAM. Через фонд також використали 3,5 млрд євро надзвичайних доходів від заморожених російських активів для забезпечення пріоритетних оборонних потреб України.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав ключові умови продовження фінансової підтримки України. Київ має прискорити реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

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Також Новини.LIVE писав, що Мерц пообіцяв посилити підтримку України напередодні зими. Німеччина планує збільшити оборонну, гуманітарну та економічну допомогу на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру. Канцлер зазначив, що Берлін використовуватиме Український фонд підтримки енергетики для пом'якшення наслідків обстрілів.