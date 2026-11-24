Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна потребує щонайменше 115 млрд євро на наступний рік, щоб забезпечити фінансову основу для протистояння повномасштабній війні. Наразі Київ працює з європейськими партнерами над залученням необхідних коштів. Водночас важливими завданнями залишаються захист населення та інфраструктури, а також оперативне відновлення після російських атак.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у вівторок, 24 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Скільки коштів Україні потрібно на 2027 рік

За словами Володимира Зеленського, Україна активно співпрацює з європейськими партнерами, щоб забезпечити фінансування на наступний рік. Загальна потреба становить щонайменше 115 млрд євро. З цієї суми 90 млрд євро вже передбачені завдяки попереднім домовленостям із Європейським Союзом, однак ще 25 млрд євро необхідно знайти.

Зеленський пояснив, що 45 млрд євро Україна отримала завдяки торішньому рішенню ЄС про дворічну підтримку. Ще про 45 млрд євро сторони домовилися нещодавно. Президент також зазначив, що Європейська комісія вже запропонувала механізм забезпечення фінансування, і тепер Україна працює над тим, щоб його підтримав Євросоюз.

"Зараз ми активно працюємо з нашими колегами, партнерами в Європі, щоб забезпечити Україні необхідні фінанси. Україні потрібно на наступний рік щонайменше 115 мільярдів євро, щоб вистояти. 45 мільярдів у нас було завдяки торішньому рішенню Європейського Союзу про підтримку на два роки по 45 мільярдів...", — заявив президент.

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Він додав, що пошук фінансування передусім відбувається на центральному рівні. За його словами, попри складність цього завдання, Україна вже п'ятий рік повномасштабної війни забезпечує фінансову основу, яка становить щонайменше 100 млрд євро на рік.

Скриншот заяви Зеленського/Telegram

Зеленський назвав спільні виклики для влади та регіонів

Окремо президент зупинився на завданнях, які стоять перед центральною та місцевою владою. Серед пріоритетів він назвав захист людей, інфраструктури, енергетики й логістики, а також якнайшвидше відновлення після російських ударів.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує щоденні ударні операції, наслідки яких бачить увесь світ. Водночас Україна вже сформувала необхідні запаси обладнання та має пакети підтримки від партнерів для швидкого відновлення. Президент підкреслив, що для ефективної роботи потрібна повноцінна взаємодія між урядовими структурами, обласною та місцевою владою, а також державними й приватними енергетичними компаніями.

Також лідер звернув увагу на проблему невідповідності між звітами з регіонів та реальним станом справ. За його словами, під час перевірок нерідко виявляють значно більше проблем і невиконаної роботи, ніж зазначено у звітах. Зеленський наголосив, що така ситуація є неприйнятною, а інформація про потреби громад має бути чесною та достовірною.

Він підкреслив, що необхідну підтримку мають отримувати жителі кожного регіону та громади, зокрема й тих, де робота ускладнена через постійні обстріли.

Скриншот заяви Зеленського/Telegram

Новини.LIVE інформували, що Німеччина планує виділити Україні близько 11,6 млрд євро військової допомоги у 2027 році. Глава МЗС Йоганн Вадефуль закликав союзників активніше долучатися до підтримки Києва та рівномірніше розподіляти витрати. Водночас країни НАТО пообіцяли зберегти у 2027 році військову підтримку України на рівні щонайменше 70 млрд євро.

Також ми писали, що Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні додаткового 1 млрд євро на військову допомогу. Кошти спрямують на закупівлю озброєння, зокрема безпілотників, систем ППО, боєприпасів, засобів РЕБ і радіолокаційних систем. Усе передбачене обладнання мають поставити Україні до кінця 2027 року.