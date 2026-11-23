Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Фото: Reuters

Німеччина планує продовжити підтримку України наступного року. У проєкті бюджету країни на 2027 рік передбачили близько 11,6 млрд євро допомоги Києву. Водночас Берлін закликає союзників рівномірніше розподіляти витрати на підтримку України.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час засідання Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Скільки Німеччина планує виділити грошей Україні у 2027 році

У проєкті німецького бюджету на 2027 рік передбачили близько 11,6 млрд євро на допомогу Україні. Остаточне голосування щодо документа в Бундестазі запланували на 27 листопада.

Йоганн Вадефуль наголосив, що Берлін і надалі має відігравати провідну роль у підтримці України цієї зими та наступного року. Водночас міністр закликав союзників активніше долучатися до фінансування української оборони та рівномірніше розподіляти відповідні витрати.

Яку підтримку Україні пообіцяли країни НАТО

На саміті в Анкарі країни НАТО пообіцяли надати Україні військову техніку, допомогу та навчання на загальну суму 70 млрд євро у 2026 році. Також союзники зобов'язалися зберегти щонайменше такий самий рівень підтримки у 2027 році.

Читайте також:

Окремо Європейська комісія запропонувала надати Україні до 45 млрд євро кредиту у 2027 році. Ця сума має доповнити вже погоджену позику Європейського Союзу на 90 млрд євро для України у 2026–2027 роках.

Новини.LIVE інформували, що Німеччина може стати однією з головних країн, які надалі забезпечуватимуть фінансову та військову підтримку України, якщо частина держав ЄС змінить свою позицію. Економіст Олексій Кущ зазначив, що Німеччина та Велика Британія можуть узяти на себе основне навантаження з допомоги Києву. Водночас кошти на підтримку України у 2027 році вже погоджені й мають надійти незалежно від можливих політичних змін у Євросоюзі.

Також ми повідомляли, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв посилити оборонну, гуманітарну та економічну підтримку України напередодні зими. Він наголосив, що Росія посилює удари по українській енергетичній інфраструктурі, намагаючись зламати українців. Мерц також підкреслив, що Німеччина залишається провідним партнером України та найбільшим донором Фонду підтримки енергетики.