Розвантаження військової допомоги від партнерів. Фото ілюстративне: Getty Images

Фінансова допомога Україні на 2027 рік уже затверджена, тому кошти мають надійти незалежно від можливих політичних змін у Європейському Союзі. Водночас надалі склад держав, які підтримуватимуть Київ, може змінитися.

Про це заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Чому політичні зміни в ЄС можуть вплинути на підтримку України

За словами економіста, Європейський Союз стоїть на порозі перезавантаження політичних еліт. Цей процес може позначитися на подальшій підтримці України, адже позиції окремих держав щодо фінансової та військової допомоги можуть змінитися.

Особливе значення для Києва матиме позиція Німеччини — найбільшого фінансового донора України серед європейських країн. Кущ припускає, що з часом частина держав ЄС може вийти із системи підтримки України. У такому разі основне навантаження щодо фінансування та військової допомоги можуть взяти на себе Німеччина та Велика Британія.

Водночас економіст наголосив, що кошти на наступний рік уже погоджені:

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"27-й рік — гроші вже виділені, вони будуть надані. Це вже рішення прийняте. Тому, в принципі, війна буде продовжуватися і 27-го року. Лише точки мирного врегулювання почнуть з'являтися з середини 28-го — середини 29-го років", — зазначив Кущ.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський закликав європейських партнерів прискорити надання Україні 45 млрд євро для покриття бюджетних потреб. Також під час зустрічі Коаліції охочих обговорили посилення української ППО, постачання перехоплювачів балістичних ракет і створення нових оборонних спроможностей.

Як повідомляли Новини.LIVE, Велика Британія оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 342 млн доларів. До нього увійдуть понад тисяча ударних безпілотників із дальністю польоту більш ніж 1000 км, здатних нести важкі боєголовки.