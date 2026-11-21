Разгрузка военной помощи от партнеров. Фото иллюстративное: Getty Images

Финансовая помощь Украине на 2027 год уже утверждена, поэтому средства должны поступить независимо от возможных политических изменений в Европейском Союзе. В то же время в будущем состав стран, которые будут поддерживать Киев, может измениться.

Об этом заявил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Реклама

Почему политические изменения в ЕС могут повлиять на поддержку Украины

По словам экономиста, Европейский Союз стоит на пороге перезагрузки политических элит. Этот процесс может сказаться на дальнейшей поддержке Украины, ведь позиции отдельных государств в отношении финансовой и военной помощи могут измениться.

Особое значение для Киева будет иметь позиция Германии — крупнейшего финансового донора Украины среди европейских стран. Кущ предполагает, что со временем часть государств ЕС может выйти из системы поддержки Украины. В таком случае основную нагрузку по финансированию и военной помощи могут взять на себя Германия и Великобритания.

В то же время экономист подчеркнул, что средства на следующий год уже согласованы:

Читайте также:

"На 27-й год — деньги уже выделены, они будут предоставлены. Это решение уже принято. Поэтому, в принципе, война будет продолжаться и в 27-м году. Только признаки мирного урегулирования начнут появляться с середины 28-го — середины 29-го годов", — отметил Кущ.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский призвал европейских партнеров ускорить предоставление Украине 45 млрд евро для покрытия бюджетных потребностей. Также во время встречи "Коалиции желающих" обсудили укрепление украинской ПВО, поставки перехватчиков баллистических ракет и создание новых оборонных возможностей.

Как сообщали Новини.LIVE, Великобритания объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 342 млн долларов. В него войдут более тысячи ударных беспилотников с дальностью полета более 1000 км, способных нести тяжелые боеголовки.