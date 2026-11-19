Украинские военные настраивают дальнобойный БПЛА. Фото иллюстративное: Reuters

Великобритания объявит о новом пакете военной поддержки Украины на сумму более 342 млн долларов. Одной из его составляющих станет передача украинской армии более тысячи ударных беспилотников, способных поражать цели на расстоянии более 1000 километров.

Об этом сообщается на сайте британского правительства, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие характеристики имеют британские ударные дроны

О новой помощи должен объявить премьер-министр Великобритании Энди Бернем после прибытия в Берлин на саммит "Коалиции желающих". Беспилотники, которые получит Украина, будут иметь дальность полета более 1000 км. В британском правительстве пояснили масштаб этого расстояния на примере маршрута между Лондоном и Берлином.

Отмечается, что речь идет об ударных дронах, способных нести тяжелые боеголовки. Они предназначены для поражения целей, которые могут быть уничтожены одним попаданием. Благодаря такому вооружению украинские военные смогут наносить удары по военным предприятиям и другим законным военным объектам, расположенным вдали от линии фронта.

Также Великобритания планирует изготовить и передать Украине морские, разведывательные и логистические беспилотники. Их будут использовать для выполнения задач на море, сбора разведывательной информации и обеспечения подразделений, находящихся на передовой.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Великобритания также объявила о новой военной помощи Украине на сумму 240 млн фунтов стерлингов. В пакет войдут более тысячи зенитных ракет малой дальности, пусковые установки и более десяти радаров для обнаружения воздушных угроз.

Как сообщали Новини.LIVE, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал международных партнеров не медлить с оказанием военной поддержки Украине. Он подчеркнул, что помощь Киеву является вкладом в безопасность всей Европы, а последствия возможной победы России обойдутся значительно дороже.