Українські військові налаштовують далекобійний БПЛА. Фото ілюстративне: Reuters

Велика Британія оголосить про новий пакет військової підтримки України на суму понад 342 млн доларів. Однією з його складових стане передача українській армії понад тисячі ударних безпілотників, які можуть уражати цілі на відстані більш ніж 1000 кілометрів.

Про це повідомляється на сайті британського уряду, передає Новини.LIVE.

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Які характеристики мають британські ударні дрони

Про нову допомогу має заявити прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем після прибуття до Берліна на саміт "Коаліції охочих". Безпілотники, які отримає Україна, матимуть дальність польоту понад 1000 км. У британському уряді пояснили масштаб цієї відстані на прикладі маршруту між Лондоном і Берліном.

Зазначається, що йдеться про ударні дрони, здатні нести важкі боєголовки. Вони призначені для ураження цілей, які можуть бути знищені одним влучанням. Завдяки такому озброєнню українські військові зможуть атакувати військові виробництва та інші законні військові об’єкти далеко від лінії фронту.

Також Велика Британія планує виготовити та передати Україні морські, розвідувальні й логістичні безпілотники. Їх використовуватимуть для виконання завдань на морі, збору розвідувальної інформації та забезпечення підрозділів, які перебувають на передовій.

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Як повідомляли Новини.LIVE, також нещодавно Велика Британія оголосила про нову військову допомогу Україні на 240 млн фунтів стерлінгів. До пакета увійдуть понад тисяча зенітних ракет малої дальності, пускові установки та більш ніж десять радарів для виявлення повітряних загроз.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг закликав міжнародних партнерів не зволікати з військовою підтримкою України. Він наголосив, що допомога Києву є внеском у безпеку всієї Європи, а наслідки можливої перемоги Росії коштуватимуть значно дорожче.