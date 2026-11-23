Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Фото: Reuters

Германия планирует продолжить поддержку Украины в следующем году. В проекте бюджета страны на 2027 год предусмотрено около 11,6 млрд евро помощи Киеву. В то же время Берлин призывает союзников более равномерно распределять расходы на поддержку Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, сообщает Новини.LIVE.

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Сколько Германия планирует выделить Украине в 2027 году

В проекте немецкого бюджета на 2027 год предусмотрено около 11,6 млрд евро на помощь Украине. Окончательное голосование по документу в Бундестаге запланировано на 27 ноября.

Йоханн Вадефуль подчеркнул, что Берлин и в дальнейшем должен играть ведущую роль в поддержке Украины этой зимой и в следующем году. В то же время министр призвал союзников активнее участвовать в финансировании украинской обороны и более равномерно распределять соответствующие расходы.

Какую поддержку Украине пообещали страны НАТО

На саммите в Анкаре страны НАТО пообещали предоставить Украине военную технику, помощь и обучение на общую сумму 70 млрд евро в 2026 году. Также союзники обязались сохранить как минимум такой же уровень поддержки в 2027 году.

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Отдельно Европейская комиссия предложила предоставить Украине кредит в размере до 45 млрд евро в 2027 году. Эта сумма должна дополнить уже согласованный кредит Европейского Союза на 90 млрд евро для Украины в 2026–2027 годах.

Новини.LIVE сообщали, что Германия может стать одной из главных стран, которые в дальнейшем будут обеспечивать финансовую и военную поддержку Украины, если часть государств ЕС изменит свою позицию. Экономист Алексей Кущ отметил, что Германия и Великобритания могут взять на себя основную нагрузку по оказанию помощи Киеву. В то же время средства на поддержку Украины в 2027 году уже согласованы и должны поступить независимо от возможных политических изменений в Евросоюзе.

Также мы писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал усилить оборонную, гуманитарную и экономическую поддержку Украины в преддверии зимы. Он отметил, что Россия усиливает удары по украинской энергетической инфраструктуре, пытаясь сломить украинцев. Мерц также подчеркнул, что Германия остается ведущим партнером Украины и крупнейшим донором Фонда поддержки энергетики.