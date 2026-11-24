Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украине требуется не менее 115 млрд евро на следующий год, чтобы обеспечить финансовую основу для противостояния полномасштабной войне. В настоящее время Киев сотрудничает с европейскими партнерами по привлечению необходимых средств. В то же время важными задачами остаются защита населения и инфраструктуры, а также оперативное восстановление после российских атак.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам заседания Конгресса местных и региональных властей во вторник, 24 ноября, сообщает Новини.LIVE.

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Сколько средств потребуется Украине на 2027 год

По словам Владимира Зеленского, Украина активно сотрудничает с европейскими партнерами, чтобы обеспечить финансирование на следующий год. Общая потребность составляет не менее 115 млрд евро. Из этой суммы 90 млрд евро уже предусмотрены благодаря предварительным договоренностям с Европейским Союзом, однако еще 25 млрд евро необходимо найти.

Зеленский пояснил, что 45 млрд евро Украина получила благодаря прошлогоднему решению ЕС о двухлетней поддержке. Еще о 45 млрд евро стороны договорились недавно. Президент также отметил, что Европейская комиссия уже предложила механизм обеспечения финансирования, и теперь Украина работает над тем, чтобы его поддержал Евросоюз.

"Сейчас мы активно работаем с нашими коллегами, партнерами в Европе, чтобы обеспечить Украине необходимые финансовые средства. Украине нужно на следующий год не менее 115 миллиардов евро, чтобы выстоять. 45 миллиардов у нас было благодаря прошлогоднему решению Европейского Союза о поддержке на два года по 45 миллиардов...", — заявил президент.

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Он добавил, что поиск финансирования в первую очередь происходит на центральном уровне. По его словам, несмотря на сложность этой задачи, Украина уже пятый год полномасштабной войны обеспечивает финансовую основу, которая составляет не менее 100 млрд евро в год.

Скриншот заявления Зеленского/Telegram

Зеленский назвал общие вызовы для власти и регионов

Отдельно президент остановился на задачах, стоящих перед центральной и местной властью. Среди приоритетов он назвал защиту людей, инфраструктуры, энергетики и логистики, а также как можно более быстрое восстановление после российских ударов.

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает ежедневные ударные операции, последствия которых видит весь мир. В то же время Украина уже сформировала необходимые запасы оборудования и располагает пакетами поддержки от партнеров для быстрого восстановления. Президент подчеркнул, что для эффективной работы необходимо полноценное взаимодействие между правительственными структурами, областными и местными властями, а также государственными и частными энергетическими компаниями.

Также лидер обратил внимание на проблему несоответствия между отчетами из регионов и реальным положением дел. По его словам, в ходе проверок нередко выявляется значительно больше проблем и невыполненной работы, чем указано в отчетах. Зеленский подчеркнул, что такая ситуация неприемлема, а информация о потребностях громад должна быть честной и достоверной.

Он подчеркнул, что необходимую поддержку должны получать жители каждого региона и громады, в том числе тех, где работа затруднена из-за постоянных обстрелов.

Скриншот заявления Зеленского/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что Германия планирует выделить Украине около 11,6 млрд евро военной помощи в 2027 году. Глава МИД Йоханн Вадефуль призвал союзников активнее участвовать в поддержке Киева и более равномерно распределять расходы. В то же время страны НАТО пообещали сохранить в 2027 году военную поддержку Украины на уровне не менее 70 млрд евро.

Также мы писали, что Совет ЕС принял решение о выделении Украине дополнительного 1 млрд евро на военную помощь. Средства будут направлены на закупку вооружения, в частности беспилотников, систем ПВО, боеприпасов, средств РЭБ и радиолокационных систем. Все предусмотренное оборудование должно быть поставлено Украине до конца 2027 года.