Горбенко закликав урядовців активніше діяти на підтримку бізнесу

Нардеп Руслан Горбенко та голова комітету Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Держава має надати бізнесу чіткі безпекові прогнози та адресну фінансову допомогу для захисту інфраструктури й релокації. Уряд має змінити правила страхування військових ризиків і переглянути програму кредитування "5-7-9%" на користь прифронтових підприємств.

Таку заяву зробив нардеп Руслан Горбенко під час виступу на робочій зустрічі "Від релокації до розвитку: як посилити підтримку переміщеного бізнесу", передає кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Реклама

Горбенко заявив про необхідність посиленої підтримки бізнесу

За словами парламентаря, через скорочення бюджетних можливостей підходи до пільгового фінансування мають зазнати суттєвої трансформації. Популярну програму "5-7-9%", якою зараз користується більшість підприємств, він пропонує залишити винятково як цільовий інструмент передусім для фінансування переїзду або будівництва захисних споруд.

"Зараз ми розуміємо, що можливість бюджету у нас скорочується. І тут я хотів би, щоб ця програма залишилась, але виключно для бізнесу, який дійсно цього потребує. Той, хто релокується або не хоче релокуватися, йому треба цей кредит. Для чого? Умовно, щоб підвищити захист своєї інфраструктурних об'єктів. А це теж багатомільйонні інвестиції, які бізнес теж потребує. Це треба сконцентруватися на тому, щоб бізнес також залишався в цих областях, тому що це є право економіки всіх областей", — зазначив Горбенко.

Окрему увагу депутат звернув на критичну ситуацію зі страхуванням майна від ударів РФ, які в основній своїй масі спрямовані саме на прифронтові території.

Читайте також:

Попри те, що підприємці зверталися до посадовців ще влітку, питання оновлення нормативної бази залишається нерозв'язаним. Йдеться, зокрема, про зміну урядової постанови №1541 щодо підприємств підвищеного ризику.

"Дійсно, треба вирішити дуже багато просто питань, в тому числі і питання страхування. Наприклад, бізнес давно чекає зміни постанови 1241 щодо зроблення підвищеного ризику. І, дійсно, зараз 50% всіх уражень, всіх засобів атак ворога йде на Київщину. Але, зазвичай, чомусь ми не бачимо реакції уряду досі", — підкреслив Руслан Горбенко.

Новини.LIVE писали раніше, що українська економіка продовжує зазнавати мільярдних збитків, а дефіцит держбюджету поглиблюється. Недонадходження доходів уже досягли майже 35 млрд грн. Водночас потреби сектору оборони до кінця року суттєво перевищують наявні фінансові можливості держави.

Економічний потенціал країни також погіршує демографічна криза. Економіст Олексій Кущ заявив, що Україну щорічно залишають близько 500 тисяч громадян, що разом із ризиком падіння ВВП поступово погіршує переговорні позиції.

Як зазначив експрем'єр-міністр Анатолій Кінах, за останні три-чотири місяці масштаби руйнувань цивільної інфраструктури перевищили показники попередніх чотирьох років війни. Росія методично знищує складські комплекси, об'єкти залізниці та заблокувала ключові одеські порти.

Економісти констатують, що скорочення комендантської години не здатне врятувати бізнес, адже через повітряні тривоги та безпекові ризики підприємства втрачають близько третини ефективного робочого часу, і додаткова година вільного пересування містом не компенсує таких втрат.