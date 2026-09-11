Горбенко призвал чиновников активнее действовать в поддержку бизнеса

Нардеп Руслан Горбенко и глава комитета Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Государство должно предоставить бизнесу четкие прогнозы безопасности и адресную финансовую помощь для защиты инфраструктуры и релокации. Правительство должно изменить правила страхования военных рисков и пересмотреть программу кредитования "5-7-9%" в пользу прифронтовых предприятий.

Такое заявление сделал нардеп Руслан Горбенко, выступая на рабочей встрече "От релокации до развития: как усилить поддержку перемещенного бизнеса", передает корреспондент Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Горбенко заявил о необходимости усиленной поддержки бизнеса

По словам парламентария, из-за сокращения бюджетных возможностей подходы к льготному финансированию должны претерпеть существенную трансформацию. Популярную программу "5-7-9%", которой сейчас пользуется большинство предприятий, он предлагает оставить исключительно как целевой инструмент, прежде всего, для финансирования переезда или строительства защитных сооружений.

"Сейчас мы понимаем, что возможность бюджета у нас сокращается. И здесь я хотел бы, чтобы эта программа осталась, но исключительно для бизнеса, который действительно в этом нуждается. Тот, кто релоцируется или не хочет релоцироваться, ему нужен этот кредит. Для чего? Условно, чтобы повысить защиту своей инфраструктурных объектов. А это тоже многомиллионные инвестиции. оставался в этих областях, потому что это право экономики всех областей", — отметил Горбенко.

Отдельное внимание депутат обратил на критическую ситуацию со страхованием имущества от ударов РФ, которые в основной массе направлены именно на прифронтовые территории.

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Несмотря на то, что предприниматели обращались к должностным лицам еще летом, вопрос обновления нормативной базы остается нерешенным. Речь идет, в частности, об изменении правительственного постановления №1541 относительно предприятий повышенного риска.

"Действительно, надо решить очень много просто вопросов, в том числе и вопрос страхования. Например, бизнес давно ждет изменения постановления 1241 о повышении риска. И, действительно, сейчас 50% всех поражений, всех средств атак врага идет на Киевщину. Но, как правило, почему-то мы не видим реакции правительства до сих пор", — подчеркнул Руслан Горбенко.

Новини.LIVE писали ранее, что украинская экономика продолжает нести миллиардные убытки, а дефицит госбюджета углубляется. Недопоступления доходов уже достигли почти 35 млрд грн. В то же время, потребности сектора обороны до конца года существенно превышают имеющиеся финансовые возможности государства.

Экономический потенциал страны также усугубляет демографический кризис. Экономист Алексей Кущ заявил, что в страну ежегодно покидают около 500 тысяч граждан , что вместе с риском падения ВВП постепенно ухудшает переговорные позиции.

Как отметил экс-премьер-министр Анатолий Кинах, за последние три-четыре месяца масштабы разрушений гражданской инфраструктуры превысили показатели предыдущих четырех лет войны. Россия методически уничтожает складские комплексы, объекты железной дороги и заблокировала ключевые одесские порты.

Экономисты констатируют, что сокращение комендантского часа не способно спасти бизнес, ведь из-за воздушных тревог и рисков безопасности предприятия теряют около трети эффективного рабочего времени, и дополнительный час свободного передвижения по городу не компенсирует таких потерь.