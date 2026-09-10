Економіст висловився щодо скорочення комендантської години

Олег Устенко. Фото: REUTERS

Українська економіка в умовах повномасштабного вторгнення зазнає мільярдних збитків. Скорочення комендантської години її від цього не врятує. Через безпекові загрози підприємства близько третини робочого часу не можуть повноцінно функціонувати. Аби компенсувати втрати від вимушених простоїв, додаткової години, упродовж якої можна пересуватися містом, замало.

Про це в ефірі Вечір.LIVE 9 вересня повідомив економіст Олег Устенко, який у 2019–2024 роках був радником президента України.

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Чому скорочення комендантської години не допоможе економіці

За словами есперта, через обстріли підприємці в деякі дні взагалі не можуть працювати.

"Якщо підприємство не працює, менше виробимо валового внутрішнього продукту, на менший відсоток зросте наша економіка. Якщо економіка зростає на менший відсоток, відповідно менше коштів отримує державний бюджет", — пояснив Олег Устименко.

Підбиваючи підсумки, він зазначив, що скорочення комендантської години, звісно, є позитивною зміною, але її недостатньо для компенсації того, що зараз переживають великі міста України, зокрема Київ і Харків.

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Раніше Новини.LIVE повідомляв, що економіст Олексій Кущ розкритикував ідею щодо скасування або скорочення комендантської години. На його думку, вільне пересування людей вулицями вночі призведе до збільшення кількості жертв серед цивільних. Ніч — період доби, коли росіяни найбільш активно завдають ударів.

Також Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького писав, що тривалі повітряні тривоги впливають на повсякденне життя українців. Підхід до комендантської години переглянуть. Крім того, планують надавати цивільним більш оперативну інформацію про повітряні загрози.