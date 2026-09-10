Экономист высказался по поводу сокращения комендантского часа

Олег Устенко. Фото: REUTERS

Украинская экономика в условиях полномасштабного вторжения несет миллиардные убытки. Сокращение комендантского часа от этого её не спасёт. Из-за угроз безопасности предприятия около трети рабочего времени не могут полноценно функционировать. Чтобы компенсировать потери от вынужденных простоев, дополнительного часа, в течение которого можно передвигаться по городу, недостаточно.

Об этом в эфире Вечір.LIVE 9 сентября сообщил экономист Олег Устенко, который в 2019–2024 годах был советником президента Украины.

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Почему сокращение комендантского часа не поможет экономике

По словам эксперта, из-за обстрелов предприниматели в некоторые дни вообще не могут работать.

"Если предприятие не работает, мы произведем меньше валового внутреннего продукта, на меньший процент вырастет наша экономика. Если экономика растет на меньший процент, соответственно меньше средств поступает в государственный бюджет", — объяснил Олег Устименко.

Подводя итоги, он отметил, что сокращение комендантского часа, конечно, является положительным изменением, но его недостаточно для компенсации того, что сейчас переживают крупные города Украины, в частности Киев и Харьков.

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Ранее Новини.LIVE сообщал, что экономист Алексей Кущ раскритиковал идею отмены или сокращения комендантского часа. По его мнению, свободное передвижение людей по улицам ночью приведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения. Ночь — период суток, когда россияне наиболее активно наносят удары.

Также Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого писал, что длительные воздушные тревоги влияют на повседневную жизнь украинцев. Подход к комендантскому часу пересмотрят. Кроме того, планируют предоставлять гражданским более оперативную информацию о воздушных угрозах.