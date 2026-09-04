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Главная Новости дня Больше жертв: экономист раскритиковал смену в комендантском часу

Больше жертв: экономист раскритиковал смену в комендантском часу

Ua ru
4 сентября 2026 13:02
Эксклюзив
Алексей Кущ рассказал о последствиях отмены комендантского часа
Службы экстренной помощи спасают раненого человека, пострадавшего от удара дрона в Киеве. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Отмена или сокращение комендантского часа может пойти на пользу бизнесу, облегчив работу логистики в ночное время. Однако такой шаг представляет смертельную угрозу для гражданского населения из-за частых смертоносных баллистических ударов со стороны России. Экономист Алексей Кущ предупреждает, что свободное передвижение ночью приведет к резкому увеличению числа жертв среди гражданского населения.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью в проекте Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Алексей Кущ считает нецелесообразным сокращать или отменять комендантский час

По словам эксперта, отсутствие вражеских диверсионно-разведывательных групп создает лишь ложную иллюзию безопасности. Именно на ночь приходится наибольшая активность российских войск, которые обстреливают города баллистическими ракетами, часто оснащенными кассетными боеприпасами с большой площадью поражения.

Дополнительную опасность представляет активная работа отечественной противовоздушной обороны.

"Ночью, как правило, наносятся эти удары баллистическими ракетами. Удары баллистическими ракетами сейчас сопровождаются, в том числе, применением россиянами кассетных боеприпасов", — объясняет аналитик.

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Все это делает пребывание на улицах крайне рискованным. Алексей Кущ убежден, что полагаться на сознательность граждан в случае снятия ограничений — наивно. Открытие доступа к улицам мгновенно спровоцирует появление ночной жизни, работу дискотек и кафе.

"Просто представьте себе: ночная суета и баллистика. Мне кажется, что это приведет к многократному росту числа жертв", — предупреждает эксперт.

Он подчеркивает, что война требует строгой дисциплины, а когда людям не хватает внутренней ответственности, государство вынуждено применять административные ограничения.

"Наблюдая за поведением многих людей во время войны, я могу сказать, что война — это период определённой дисциплины. Если самодисциплины не хватает, то тогда применяются такие ограничительные меры. Поэтому, конечно, это можно рассматривать, но нужно понимать, что есть соответствующие последствия. Они могут выражаться в кратном росте жертв среди населения", — подытожил Алексей Кущ.

Новини.LIVE отмечает, что украинские власти недавно объявили о планах по изменению режима комендантского часа во время тревог. Еще в конце августа стало известно о планах смягчить или изменить формат комендантского часа, а также перенастроить движение транспорта и работу предприятий, чтобы бизнес и городская инфраструктура не останавливались на долгие часы.

Уже 2 сентября Владимир Зеленский подтвердил разработку новой системы оповещения. Тревоги будут разделены по уровню опасности на так называемые "желтую" и "красную", а звук сирен будет обновлен. Также будет оптимизировано движение общественного транспорта. Параллельно в Киеве планируют окончательно пересмотреть продолжительность комендантского часа с учетом новых реалий в сфере безопасности.

комендантский час обстрелы экономика война в Украине Алексей Кущ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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