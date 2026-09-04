Олексій Кущ розповів про наслідки скасування комендантської години

Екстрені служби рятують поранену людину від удару дрона в Києві. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Скасування або скорочення комендантської години може принести користь бізнесу, полегшивши роботу логістики вночі. Проте такий крок несе смертельну загрозу для цивільних через часті смертоносні балістичні удари з боку Росії. Економіст Олексій Кущ попереджає, що вільний рух вночі призведе до різкого збільшення кількості жертв серед цивільних.

Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв'ю в проєкті Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Олексій Кущ вважає недоцільним скорочувати або скасовувати комендантську годину

За словами експерта, відсутність ворожих диверсійно-розвідувальних груп створює лише хибну ілюзію безпеки. Саме на ніч припадає найбільша активність російських військ, які обстрілюють міста балістичними ракетами, часто оснащеними касетними боєприпасами з великою площею ураження.

Додаткову небезпеку становить активна робота вітчизняної протиповітряної оборони.

"Вночі, як правило, наносяться ці удари балістикою. Удари балістикою, вони супроводжуються зараз, в тому числі, застосовуються росіянами оці касетні боєприпаси", — пояснює аналітик.

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Усе це робить перебування на вулицях вкрай ризикованим. Олексій Кущ переконаний, що покладатися на свідомість громадян у разі зняття заборон — наївно. Відкриття доступу до вулиць миттєво спровокує появу нічного життя, роботу дискотек та кафе.

"Просто можна уявити собі, що оцей нічний двіж і тут балістика. Мені здається, що це призведе до кратного зростання жертв", — застерігає експерт.

Він наголошує, що війна вимагає суворої дисципліни, а коли людям бракує внутрішньої відповідальності, держава змушена застосовувати адміністративні обмеження.

"Надивившись на поведінку під час війни багатьох людей, я можу сказати, що війна – це період певної дисципліни. Якщо самодисципліни не вистачає, то тоді застосовуються отакі певні обмежувальні заходи.Тому, звісно, що це можна розглядати, але треба розуміти, що є відповідні наслідки. Вони можуть бути у вигляді кратного зростання жертв серед населення", — підсумував Олексій Кущ.

Новини.LIVE зазначає, що українська влада нещодавно оголосила про плани на зміни дії комендантської години під час тривог. Ще наприкінці серпня стало відомо про плани пом'якшити або змінити формат комендантської години, а також переналаштувати рух транспорту та роботу підприємств, аби бізнес і міська інфраструктура не завмирали на довгі години.

Уже 2 вересня Володимир Зеленський підтвердив розробку нової системи оповіщення. Тривоги розділять за рівнем небезпеки на так звану "жовту" та "червону" і оновлять звук сирен. Також оптимізують рух громадського транспорту. Паралельно в Києві планують остаточно переглянути тривалість комендантської години під нові безпекові реалії.