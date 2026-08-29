Корецький анонсував перегляд комендантської години

Сергій Корецький. Фото: Facebook/Сергій Корецький

В Україні планують переглянути підходи до комендантської години на тлі нової тактики російських атак. Влада також працює над змінами в роботі столиці, економіки, транспорту та критичної інфраструктури, щоб міста могли функціонувати в умовах тривалих повітряних тривог.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

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Влада планує переглянути комендантську годину

За словами Корецького, окремо опрацьовується питання доступу цивільних до більш оперативної інформації про повітряні загрози. Водночас будь-які зміни мають враховувати безпекові ризики.

"Окремо плануємо переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози — без додаткових ризиків для безпеки", — заявив Корецький.

Пост Корецького. Фото: скриншот

Прем’єр пояснив, що тривалі повітряні тривоги дедалі більше впливають на повсякденне життя українців. Йдеться, зокрема, про роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери.

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"Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи й алгоритми реагування мають змінюватися", — наголосив глава уряду.

Наразі влада напрацьовує конкретні рішення щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки. Корецький зазначив, що відповідні пропозиції планують сформувати на початку наступного тижня, після чого представити їх суспільству та перейти до реалізації.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив про необхідність покарання винних після пожежі та подальшої детонації у Бучанському районі Київської області. Він наголосив, що ситуація свідчить про повторення помилок, які вже призводили до трагедії у Вишневому.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сергій Корецький провів засідання Енергетичного штабу, під час якого обговорили підготовку енергосистеми до опалювального сезону. Участь у засіданні взяли перший віце-прем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль та керівники ключових енергетичних компаній.