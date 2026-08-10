Корецький провів Енергетичний штаб: підготовка до зими

Сергій Корецький і Денис Шмигаль. Фото: Facebook/Сергій Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів засідання Енергетичного штабу, під час якого обговорили підготовку енергосистеми до опалювального сезону. Участь у засіданні взяли перший віце-прем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль та керівники ключових енергетичних компаній.

Про це Корецький написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Уряд посилює захист критичної інфраструктури

Зокрема, розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу за різними сценаріями проходження зими. Окрему увагу приділили ремонтам генеруючих потужностей та встановленню додаткового захисту на енергетичних об'єктах.

Сергій Корецький на засіданні Енергетичного штабу. Фото: Facebook/Сергій Корецький

Корецький наголосив на необхідності посилити захист критичної інфраструктури, а також сформувати резерви пального й обладнання, які дозволять оперативно відновлювати пошкоджені об'єкти після російських атак. За підсумками засідання визначили напрямки, де роботи необхідно терміново пришвидшити з урахуванням інтенсивності та характеру російських ударів.

"Важливо, щоб енергетичні компанії працювали на випередження та брали на себе додаткову відповідальність", — зазначив прем'єр-міністр.

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Засідання Енергетичного штабу. Фото: Facebook/Сергій Корецький

За результатами засідання Енергетичного штабу Корецький дав відповідні доручення. Координацію та контроль за їх виконанням здійснюватиме Міністерство енергетики.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно прем’єр-міністр Сергій Корецький провів нараду, під час якої обговорили актуальні потреби Сил оборони України у фінансуванні до кінця 2026 року. Учасники зустрічі зосередилися на визначенні необхідних ресурсів для забезпечення обороноздатності країни.

Як повідомляли Новини.LIVE, громади Миколаївської області отримали 27 трансформаторів для підготовки до опалювального сезону. Обладнання закупили за грантові кошти уряду Японії.