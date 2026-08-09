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Головна Новини дня Корецький провів нараду щодо фінансування Сил оборони до кінця 2026 року

Корецький провів нараду щодо фінансування Сил оборони до кінця 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 18:30
Корецький провів нараду щодо фінансування Сил оборони до кінця 2026 року
Нарада щодо фінансування Сил оборони. Фото: Сергій Корецький/Facebook

Прем’єр-міністр Сергій Корецький провів нараду щодо актуальної потреби у фінансуванні Сил оборони України до кінця цього року.

Про це Корецький повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

Хто взяв участь у нараді

До обговорення долучилися секретар РНБО Рустем Умєров, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Хмара, виконувач обов’язків міністра оборони, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський та міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами Корецького, під час зустрічі учасники обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони до кінця 2026 року.

Уряд шукає додатковий ресурс

Прем’єр заявив, що уряд і Міністерство фінансів працюють над повним забезпеченням необхідних видатків. Водночас усі внутрішні податкові надходження, як і раніше, спрямовуються на потреби сектору безпеки й оборони.

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Крім того, уряд планує шукати додаткові фінансові ресурси, зокрема за рахунок допомоги міжнародних партнерів.

Як повідомляли Новини.LIVE, уряд змінив порядок розподілу електроенергії між регіонами та критично важливими об’єктами. Відтепер під час планування враховуватимуть сезонні особливості споживання — окремо для зимового та літнього періодів.

Також Новини.LIVE писали, що громади Миколаївської області отримали 27 трансформаторів та інше енергетичне обладнання для підготовки до опалювального сезону. Обладнання закупили за грантові кошти уряду Японії.

уряд Сили оборони України Сергій Корецький
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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