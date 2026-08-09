Корецький провів нараду щодо фінансування Сил оборони до кінця 2026 року

Прем’єр-міністр Сергій Корецький провів нараду щодо актуальної потреби у фінансуванні Сил оборони України до кінця цього року.

Про це Корецький повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

Хто взяв участь у нараді

До обговорення долучилися секретар РНБО Рустем Умєров, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Хмара, виконувач обов’язків міністра оборони, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський та міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами Корецького, під час зустрічі учасники обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони до кінця 2026 року.

Уряд шукає додатковий ресурс

Прем’єр заявив, що уряд і Міністерство фінансів працюють над повним забезпеченням необхідних видатків. Водночас усі внутрішні податкові надходження, як і раніше, спрямовуються на потреби сектору безпеки й оборони.

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Крім того, уряд планує шукати додаткові фінансові ресурси, зокрема за рахунок допомоги міжнародних партнерів.

Як повідомляли Новини.LIVE, уряд змінив порядок розподілу електроенергії між регіонами та критично важливими об’єктами. Відтепер під час планування враховуватимуть сезонні особливості споживання — окремо для зимового та літнього періодів.

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