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Главная Новости дня Корецкий провел совещание по вопросам финансирования Сил обороны до конца 2026 года

Корецкий провел совещание по вопросам финансирования Сил обороны до конца 2026 года

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 18:30
Корецкий провел совещание по вопросам финансирования Сил обороны до конца 2026 года
Совещание по вопросам финансирования Сил обороны. Фото: Сергей Корецкий/Facebook

Премьер-министр Сергей Корецкий провел совещание, посвященное актуальной необходимости финансирования Сил обороны Украины до конца этого года.

Об этом Корецкий сообщил в соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

Кто принял участие в совещании

К обсуждению присоединились секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Службы внешней разведки Олег Хмара, исполняющий обязанности министра обороны, министр внутренних дел Иван Выговский и министр финансов Сергей Марченко.

По словам Корецкого, в ходе встречи участники обсудили реальную актуальную потребность в финансировании Сил обороны до конца 2026 года.

Правительство ищет дополнительные ресурсы

Премьер заявил, что правительство и Министерство финансов работают над полным обеспечением необходимых расходов. При этом все внутренние налоговые поступления, как и ранее, направляются на нужды сектора безопасности и обороны.

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Кроме того, правительство планирует искать дополнительные финансовые ресурсы, в частности за счет помощи международных партнеров.

Как сообщали Новини.LIVE, правительство изменило порядок распределения электроэнергии между регионами и критически важными объектами. Отныне при планировании будут учитываться сезонные особенности потребления — отдельно для зимнего и летнего периодов.

Также Новини.LIVE писали, что общины Николаевской области получили 27 трансформаторов и другое энергетическое оборудование для подготовки к отопительному сезону. Оборудование было закуплено на грантовые средства правительства Японии.

правительство Силы обороны Украины Сергей Корецкий
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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