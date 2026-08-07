В Украине летом и зимой будут по-новому распределять электроэнергию: решение правительства

Заседание Кабинета министров. Фото: Сергей Корецкий / Telegram

Иванна Чайка редактор политических новостей

Кабинет министров изменил правила распределения электроэнергии между регионами и объектами жизненно важного значения. Отныне при планировании будут учитываться сезонные особенности потребления электроэнергии, отдельно для зимнего и летнего периодов. В правительстве ожидают, что это позволит увеличить доступный объем электроэнергии для населения и повысить устойчивость энергосистемы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Кабмин анонсировал новые правила распределения электроэнергии между регионами

По информации Министерства энергетики, решение было принято по инициативе ведомства для более эффективного управления доступной электрической мощностью в условиях чрезвычайных ситуаций. Оно предусматривает обновление порядка определения и применения предельных величин потребления электроэнергии с учетом сезонной нагрузки на энергосистему.

Одним из главных изменений станет отдельное формирование перечней критически важных объектов на зимний и летний сезоны. Также будет изменен порядок учета результатов измерения электрической нагрузки, которые используются при подготовке этих списков.

Фактически это означает, что государство сможет по-разному определять приоритетность обеспечения электроэнергией в зависимости от сезона, ведь летом и зимой критически важная инфраструктура потребляет разные объемы электроэнергии.

В Министерстве энергетики отмечают, что обновленные правила позволят более эффективно планировать распределение доступной электроэнергии, обеспечить ее более равномерное распределение между регионами и повысить стабильность работы объединенной энергетической системы Украины. Кроме того, ожидается, что это позволит направить больший объем электроэнергии именно бытовым потребителям.

В то же время решение не предусматривает изменения тарифов на электроэнергию или введения новых графиков отключений. Оно касается исключительно механизма планирования и распределения доступной мощности в энергосистеме.

Как писали Новини.LIVE, Совет национальной безопасности и обороны обсудил подготовку Украины к отопительному сезону и выполнение планов обеспечения устойчивости в областях и общинах. Президент Владимир Зеленский заявил, что часть регионов отстает от выполнения поставленных задач, и подчеркнул личную ответственность должностных лиц. Он определил три ключевых приоритета: защита критической инфраструктуры, обустройство укрытий и бомбоубежищ, а также укрепление противоракетного потенциала государства.

Также председатель комитета по энергетическому праву НААУ Александр Трохимец призвал украинцев по возможности провести зиму не в крупных городах, а в сельской местности. По его словам, в случае сильных морозов и новых атак РФ централизованные системы могут не выдержать нагрузки, что создаст серьезные трудности для мегаполисов. Эксперт советует заранее продумать безопасное место для временного переезда, если температура опустится до -20 °C.