Зеленский: часть городов и регионов отстает в выполнении планов по обеспечению устойчивости

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Facebook

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел ход выполнения планов обеспечения устойчивости областей и громад в преддверии отопительного сезона. Президент Владимир Зеленский заявил, что отдельные города и регионы отстают в выполнении поставленных задач. В то же время он назвал три главных приоритета на период зимы и подчеркнул личную ответственность должностных лиц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в среду, 5 августа.

Зеленский провел заседание СНБО

Сегодня, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 5 августа провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное выполнению установленных планов обеспечения устойчивости для областей и громад.

По словам главы государства, в ходе заседания обсудили ход выполнения этих планов. В то же время он отметил, что часть городов и регионов пока отстает от выполнения поставленных задач.

Президент подчеркнул, что ответственные должностные лица должны ликвидировать это отставание и обеспечить выполнение планов устойчивости.

Читайте также:

"Сегодня провел заседание СНБО по выполнению утвержденных планов обеспечения устойчивости для областей и громад. К сожалению, в некоторых городах и регионах наблюдается отставание. Личная ответственность за то, чтобы ликвидировать это отставание и выполнить планы обеспечения устойчивости", — отметил лидер.

Отдельно Зеленский определил три ключевых приоритета, на которых должна быть сосредоточена подготовка к зимнему периоду.

По его словам, речь идет об усилении защиты критической инфраструктуры, обеспечении необходимого количества и качества укрытий и бомбоубежищ, а также об увеличении антибаллистического потенциала Украины.

Президент также поблагодарил чиновников и представителей органов местного самоуправления, которые, по его словам, заботятся о безопасности украинцев и своих громад:

"Приоритетов для перезимовки сейчас три: усиление защиты критически важной инфраструктуры, обеспечение необходимого количества и качества укрытий и бомбоубежищ, а также наращивание противоракетных возможностей. Благодарен тем должностным лицам и представителям органов местного самоуправления, которые действительно заботятся об украинцах и своих громадах".

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Украина будет уничтожать баллистические установки россиян

Президент также заявил, что одним из ключевых направлений защиты Украины остается уничтожение российских пусковых установок, с которых оккупанты наносят баллистические удары.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина продолжает развивать собственную систему противовоздушной обороны и работает с международными партнерами над увеличением поставок антибаллистических ракет.

"Военные знают, что им нужно уничтожать пусковые установки противника, чтобы таким образом уменьшить количество ударов по Украине. Это стратегически важно", — подчеркнул глава государства.

Сокращение поставок антибаллистических ракет могло быть политическим шагом

Отдельно глава государства прокомментировал сокращение поставок Украине антибаллистических ракет.

По его словам, официальным объяснением партнеров были боевые действия на Ближнем Востоке. В то же время Зеленский предположил, что на это решение могли повлиять и политические факторы:

"Возможно, это политические шаги, направленные на то, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, это не исключено".

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что поставки ракет для украинской ПВО в первом полугодии 2026 года сократились втрое по сравнению с 2025 годом. По его словам, у партнеров есть необходимые ракеты, однако требуются политические решения для их поставки. Также глава государства призвал ускорить локализацию производства систем ПВО в Украине.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 5 августа Россия атаковала Украину 28 ракетами и 115 беспилотниками, основным направлением удара была Киевская область. Силы ПВО обезвредили 98 вражеских дронов, однако ни одну ракету сбить не удалось. В результате атаки ракеты и 17 ударных БпЛА попали по 26 объектам, еще в шести местах зафиксировали падение обломков.