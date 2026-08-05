Зеленський: частина міст та регіонів відстають у виконанні планів стійкості

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Facebook

Рада національної безпеки і оборони розглянула виконання планів стійкості областей і громад напередодні опалювального сезону. Президент Володимир Зеленський заявив, що окремі міста та регіони відстають від виконання визначених завдань. Водночас він назвав три головні пріоритети для проходження зими та наголосив на персональній відповідальності посадовців.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у середу, 5 серпня.

Зеленський провів засідання РНБО

Сьогодні, 5 серпня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 5 серпня провів засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене виконанню визначених планів стійкості для областей і громад.

За словами глави держави, під час засідання обговорили стан виконання цих планів. Водночас він зазначив, що частина міст і регіонів поки відстає від виконання поставлених завдань.

Президент наголосив, що відповідальні посадовці мають надолужити це відставання та забезпечити виконання планів стійкості.

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"Сьогодні провів засідання РНБО по виконанню визначених планів стійкості для областей і громад. На жаль, є відставання в частині міст і регіонів. Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити й виконати плани стійкості", — зазначив лідер.

Окремо Зеленський визначив три ключові пріоритети, на яких має бути зосереджена підготовка до проходження зимового періоду.

За його словами, йдеться про посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення необхідної кількості та якості укриттів і бомбосховищ, а також збільшення антибалістичних спроможностей України.

Президент також подякував посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які, за його словами, дбають про безпеку українців та свої громади:

"Пріоритетів для проходження зими зараз три: посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення потрібної кількості та якості укриттів і бомбосховищ та збільшення антибалістичних спроможностей. Вдячний тим посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які дійсно дбають про українців та свої громади".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Україна знищуватиме балістичні установки росіян

Президент також заявив, що одним із ключових напрямків захисту України залишається знищення російських пускових установок, з яких окупанти завдають балістичних ударів.

Крім цього, за словами Зеленського, Україна продовжує розвивати власну систему протиповітряної оборони та працює з міжнародними партнерами над збільшенням постачання антибалістичних ракет.

"Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога, таким чином зменшити удари по Україні. Це стратегічно важливо", — наголосив глава держави.

Скорочення постачань антибалістичних ракет могло бути політичним кроком

Окремо глава держави прокоментував скорочення постачання Україні антибалістичних ракет.

За його словами, офіційним поясненням партнерів були бойові дії на Близькому Сході. Водночас Зеленський припустив, що на це рішення могли вплинути й політичні чинники:

"Може, це політичні кроки для того, щоб Україна була більш зговірливою. На мій погляд, і не без цього".

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський заявив, що постачання ракет для української ППО у першому півріччі 2026 року скоротилося втричі порівняно з 2025 роком. За його словами, у партнерів є необхідні ракети, однак потрібні політичні рішення для їхнього постачання. Також глава держави закликав прискорити локалізацію виробництва систем ППО в Україні.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 5 серпня Росія атакувала Україну 28 ракетами та 115 безпілотниками, основним напрямком удару була Київщина. Сили ППО знешкодили 98 ворожих дронів, однак жодну ракету збити не вдалося. Внаслідок атаки ракети та 17 ударних БпЛА влучили по 26 локаціях, ще у шести місцях зафіксували падіння уламків.