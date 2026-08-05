Зеленський провів нараду з військовими та спецслужбами щодо планів на серпень

Нарада Володимира Зеленського з військовим керівництвом. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю військового командування, оборонного відомства, керівництва спеціальних служб та представників Офісу Президента. На ній обговорили поточну ситуацію на лінії фронту. Також були розроблені нові далекобійні заходи для тиску на РФ.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

Скорочення поставок протиракетних засобів

Найбільша концентрація оборонних зусиль та уваги військового керівництва наразі зосереджена на захисті великих міст Донецької області.

Також Володимир Зеленський знову звернув увагу міжнародної спільноти на суттєве зменшення обсягів закордонної військово-технічної допомоги.

"Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року. Ракети в партнерів є. Важливо, щоб все ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні", — наголосив президент.

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Він закликав союзників до швидких політичних рішень та прискорення локалізації виробництва систем в Україні.

Як писали Новини.LIVE раніше, Володимир Зеленський повідомив, що новий пакет санкцій враховує низку пропозицій України, спрямованих на скорочення доходів РФ. Він також закликав партнерів розпочати підготовку до 22-го пакета обмежень.

Крім того, ми повідомляли, що Україна готує нові домовленості зі США щодо ракетних систем. Як розповів президент, йдеться про домовленості про розширення взаємодії між українськими та американськими компаніями, а також підготовку нових варіантів застосування ракетного озброєння.