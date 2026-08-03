Почему планы по обеспечению устойчивости энергетики могут не сработать: оценка экс-министра

Ремонтные работы на энергообъекте. Фото: Минэнерго

Кадровые и структурные изменения в правительстве перед началом отопительного сезона грозят сорвать подготовку страны к новому зимнему сезону. Это связано с задержками в финансировании и торможением подготовки энергосистемы к зиме.

Об этом в эфире программы "Київський час" заявил бывший глава Министерства топлива и энергетики Юрий Продан.

Реформа властных структур мешает подготовке страны к холодам

Экс-министр топлива и энергетики Юрий Продан предостерег от завышенных ожиданий относительно подготовки Украины к осенне-зимнему периоду из-за неопределенности с ответственными должностными лицами и задержек в бюджетных ассигнованиях. По его мнению, реальная защита энергетической инфраструктуры зависит в первую очередь от эффективности противовоздушной обороны.

Бывший министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан в эфире "Київський час" подчеркнул, что реорганизация министерств затягивает соответствующие бюджетные ассигнования. По его словам, до наступления зимы остается всего около двух месяцев, поэтому новому главе правительства будет сложно существенно изменить положение дел, за исключением локального ремонта инфраструктуры.

Экс-чиновник выразил обеспокоенность по поводу того, кто именно берет на себя личную ответственность за реализацию разработанных мер. Продан отметил, что министром энергетики и первым вице-премьером остается Денис Шмыгаль, который должен координировать работу смежных ведомств, в частности Минрегиона.

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Несмотря на это, действующий премьер-министр лишь планирует оценивать деятельность профильного министерства. В то же время глава «Нафтогаза» господин Корецкий, который принимал участие в постоянных правительственных совещаниях, публично оценивает утвержденные «планы устойчивости» как недостаточные.

Оценивая реальные перспективы ближайшей осени и зимы, Продан призвал не строить иллюзий вокруг заявлений правительства.

"Мы уже не ожидали многого от выполнения или невыполнения планов устойчивости в этом году. Помните, в прошлом году у нас были меры защиты I, II, III уровня, и мы ожидали, и нам говорили о том, что все будет более-менее нормально. Стало хуже, правда?" — напомнил он.

Экс-министр объяснил это тем, что Россия увеличила количество обстрелов и сосредоточила удары на крупных городах. Подводя итог, он подчеркнул, что ключевым фактором спасения инфраструктуры остается работа противовоздушной обороны.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, эксперты заявили, что в условиях непрекращающихся российских атак по объектам критической инфраструктуры предстоящий отопительный сезон обещает стать одним из самых сложных за время полномасштабной войны. Хотя специалисты отмечают, что Украина вступает в эту зиму с беспрецедентным уровнем подготовки, главным вызовом остается надежная защита энергообъектов от новых вражеских атак.

Немалую роль в стабильности энергосистемы играет консолидированная международная поддержка: с начала вторжения 39 государств предоставили более 31 тысячи тонн специализированной гуманитарной помощи. Большая часть этих грузов уже распределена между регионами для оперативного восстановления и укрепления украинской энергетики на местах.