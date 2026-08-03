Чому плани стійкості енергетики можуть не спрацювати: оцінка ексміністра

Ремонтні роботи на енергооб'єкті. Фото: Міненерго

Кадрові та структурні зміни в уряді перед початком опалювального сезону загрожують зірвати підготовку країни до нового зимового сезону. Це пов'язано із затягуванням фінансування та гальмуванням підготовки енергосистеми до зими.

Про в ефірі програми "Київський час" заявив колишній очільник Міністерства палива та енергетики Юрій Продан.

Реформа владних структур заважає підготовці країни до холодів

Ексміністр палива та енергетики Юрій Продан застеріг від завищених очікувань щодо підготовки України до осінньо-зимового періоду через невизначеність із відповідальними посадовцями та затримки у бюджетних призначеннях. На його думку, реальний захист енергетичної інфраструктури залежить першочергово від ефективності протиповітряної оборони.

Колишній міністр палива та енергетики України Юрій Продан в ефірі "Київського часу" підкреслив, що перебудова міністерств затягує відповідні бюджетні призначення. За його словами, до настання зими залишається лише близько двох місяців, тому новому очільнику уряду буде складно суттєво змінити стан справ, окрім локального ремонту інфраструктури.

Ексчиновник висловив занепокоєння стосовно того, хто саме бере на себе персональну відповідальність за реалізацію розроблених заходів. Продан зауважив, що міністром енергетики та першим віцепрем'єром залишається Денис Шмигаль, який мав би координувати роботу суміжних відомств, зокрема Мінрегіону.

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Попри це, чинний прем'єр-міністр лише планує оцінювати діяльність профільного міністерства. Водночас керівник "Нафтогазу" пан Корецький, який брав участь у постійних урядових нарадах, публічно оцінює затверджені "плани стійкості" як недостатні.

Оцінюючи реальні перспективи ближчої осені та зими, Продан закликав не будувати ілюзій навколо урядових заяв.

"Ми вже багато не очікували від виконання чи не виконання планів стійкості в цьому році. Пам'ятаєте, в минулому році у нас були захисти I, II, III рівня, і ми очікували, і нам говорили про те, що все буде більш-менш нормально. Стало гірше, правда?", — нагадав він.

Ексміністр пояснив це тим, що Росія наростила кількість обстрілів і зосередила удари на великих містах. Підсумовуючи, він наголосив, що ключовим фактором порятунку інфраструктури залишається робота протиповітряної оборони.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, експерти заявили, що в умовах безперервних російських атак по об'єктах критичної інфраструктури майбутній опалювальний сезон обіцяє стати одним із найскладніших за час повномасштабної війни. Хоча фахівці відзначають, що Україна входить у цю зиму з безпрецедентним рівнем підготовки, головним викликом залишається надійний захист енергооб'єктів від нових ворожих атак.

Немалу роль у стабільності енергосистеми відіграє консолідована міжнародна підтримка: від початку вторгнення 39 держав надали понад 31 тисячу тонн спеціалізованої гуманітарної допомоги. Більша частина цих вантажів уже розподілена між регіонами для оперативного відновлення та посилення української енергетики на місцях.