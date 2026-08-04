Корецкий сообщил о передаче общинам Николаевской области 27 трансформаторов перед зимой

Сергей Корецкий. Фото: Telegram/Сергей Корецкий

Громадам Николаевской области передали дополнительное энергетическое оборудование для подготовки к отопительному сезону. В частности, регион получил 27 трансформаторов, закупленных на грантовые средства правительства Японии.

Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

Громады Николаевской области получили новое энергетическое оборудование

По словам министра, полученное оборудование будет использоваться для подготовки энергетической инфраструктуры Николаевской области к зиме и повышения ее устойчивости в условиях постоянных российских атак.

Пост Корецкого. Фото: скриншот

Корецкий отметил, что опыт последних пяти отопительных сезонов в условиях полномасштабной войны показал важность наличия резервного оборудования и возможности оперативно восстанавливать поврежденные энергообъекты.

"Как показал опыт уже пяти зим в условиях российского энергетического террора, запас оборудования и способность к быстрому восстановлению — это стратегическая необходимость. Поэтому мы продолжим искать дополнительные возможности для укрепления нашей устойчивости, особенно в прифронтовых регионах", — подчеркнул Корецкий.

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Также он поблагодарил правительство Японии за поддержку Украины и помощь в укреплении энергетической системы.

Как сообщали Новини.LIVE, за прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками Shahed. В Николаеве в результате ночной атаки погибла 89-летняя женщина, еще семь человек пострадали, среди них двое детей. Также были повреждены жилые дома, гражданские суда и другие объекты.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о проведении неотложной проверки всех укрытий гражданской защиты по всей стране. По его словам, особое внимание будет уделено надлежащему содержанию убежищ, их готовности к использованию и беспрепятственному доступу для людей.