За последние сутки Россия нанесла удар по Николаевской области — одна погибшая и семь пострадавших

Последствия российской атаки. Фото: Николаевская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed. Наибольшие разрушения понес областной центр, где в результате ночного удара погиб один человек, еще семеро пострадали.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Александр Решетилов, передает Новини.LIVE.

За сутки Николаевская область несколько раз подверглась атакам со стороны РФ

Днем российские войска атаковали портовую инфраструктуру Николаева. В результате удара были повреждены три гражданских судна. Пострадавших нет.

Георгий Решетилов. Фото: Николаевская ОВА

Ночью враг вновь атаковал город. В результате обстрела погибла 89-летняя женщина. Еще семь человек пострадали. Ранения получили две девочки в возрасте 2 и 12 лет. Их госпитализировали, однако в дальнейшем они будут проходить лечение амбулаторно. Кроме того, острую стрессовую реакцию получили четыре женщины в возрасте 70, 72, 80 и 83 лет, а также 81-летний мужчина. Медики оказали им помощь на месте.

В результате атаки разрушены два частных дома, еще семь домов получили повреждения. Также поврежден автомобиль и выбиты окна в трех многоквартирных домах. В Галициновской общине Николаевского района в результате удара дроном Shahed загорелось складское помещение. Пострадавших нет. Также российские войска атаковали FPV-дроном Куцурубскую общину. В результате этого удара также никто не пострадал.

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Как сообщали Новини.LIVE, вечером 5 июля российские войска атаковали дронами Николаевский район. Под ударом оказалась автозаправочная станция, в результате чего были повреждены здания и пострадали люди.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска все чаще меняют тактику воздушных атак в Николаевской области, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Под обстрелы попадают предприятия, больницы и автомобили скорой медицинской помощи. Несмотря на постоянную опасность, медики в прифронтовых регионах ежедневно продолжают спасать жизни людей.