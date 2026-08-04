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Головна Новини дня Корецький повідомив, що Миколаївщина отримала 27 трансформаторів перед зимою

Корецький повідомив, що Миколаївщина отримала 27 трансформаторів перед зимою

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 11:34
Корецький повідомив про передачу громадам Миколаївщини 27 трансформаторів перед зимою
Сергій Корецький. Фото: Telegram/Сергій Корецький

Громадам Миколаївської області передали додаткове енергетичне обладнання для підготовки до опалювального сезону. Зокрема, регіон отримав 27 трансформаторів, закуплених за грантові кошти уряду Японії.

Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

Громади Миколаївщини отримали нове енергетичне обладнання

За словами міністра, отримане обладнання використовуватимуть для підготовки енергетичної інфраструктури Миколаївщини до зими та підвищення її стійкості в умовах постійних російських атак.

Корецький повідомив, що Миколаївщина отримала 27 трансформаторів перед зимою - фото 1
Пост Корецького. Фото: скриншот

Корецький зазначив, що досвід останніх п'яти опалювальних сезонів під час повномасштабної війни показав важливість наявності резервного обладнання та можливості оперативно відновлювати пошкоджені енергооб'єкти.

"Як показав досвід вже п'яти зим в умовах російського енергетичного терору, запас обладнання та спроможність швидкого відновлення — це стратегічна потреба. Тому ми продовжимо шукати додаткові можливості посилення нашої стійкості, особливо в прифронтових регіонах", — наголосив Корецький.

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Також він подякував уряду Японії за підтримку України та допомогу у зміцненні енергетичної системи.

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом минулої доби російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками Shahed. У Миколаєві внаслідок нічної атаки загинула 89-річна жінка, ще семеро людей постраждали, серед них двоє дітей. Також було пошкоджено житлові будинки, цивільні судна та інші об'єкти.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про проведення невідкладної перевірки всіх укриттів цивільного захисту по всій країні. За його словами, особливу увагу приділять належному утриманню сховищ, їхній готовності до використання та безперешкодному доступу для людей.

опалювальний сезон Миколаївська область Сергій Корецький
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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