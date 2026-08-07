В Україні по-новому розподілятимуть електроенергію влітку та взимку: рішення уряду

Засідання Кабінету міністрів. Фото: Сергій Корецький / Telegram

Іванна Чайка редактор політичних новин

Кабінет міністрів змінив правила розподілу електроенергії між регіонами та критично важливими об'єктами. Відтепер під час планування враховуватимуть сезонні особливості споживання електроенергії, окремо для зимового та літнього періодів. В уряді очікують, що це дозволить збільшити доступний обсяг електроенергії для населення та підвищити стійкість енергосистеми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на першого віце-прем’єр-міністра України – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

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За інформацією Міністерства енергетики, рішення ухвалили за ініціативи відомства для ефективнішого управління доступною електричною потужністю в умовах надзвичайних ситуацій. Воно передбачає оновлення порядку визначення та застосування граничних величин споживання електроенергії з урахуванням сезонного навантаження на енергосистему.

Однією з головних змін стане окреме формування переліків критично важливих об'єктів на зимовий та літній сезони. Також буде змінено порядок врахування результатів вимірювання електричного навантаження, які використовуються під час підготовки цих списків.

Фактично це означає, що держава зможе по-різному визначати пріоритетність забезпечення електроенергією залежно від сезону, адже влітку та взимку критична інфраструктура споживає різні обсяги електроенергії.

У Міністерстві енергетики зазначають, що оновлені правила дадуть змогу ефективніше планувати розподіл доступної електроенергії, забезпечити її більш рівномірний розподіл між регіонами та підвищити стабільність роботи об'єднаної енергетичної системи України. Крім того, очікується, що це дозволить спрямувати більший обсяг електроенергії саме побутовим споживачам.

Водночас рішення не передбачає зміну тарифів на електроенергію чи запровадження нових графіків відключень. Воно стосується виключно механізму планування та розподілу доступної потужності в енергосистемі.

Як писали Новини.LIVE, Рада національної безпеки і оборони обговорила підготовку України до опалювального сезону та виконання планів стійкості в областях і громадах. Президент Володимир Зеленський заявив, що частина регіонів відстає від виконання поставлених завдань, і наголосив на персональній відповідальності посадовців. Він визначив три ключові пріоритети: захист критичної інфраструктури, облаштування укриттів і бомбосховищ та посилення антибалістичних спроможностей держави.

Також голова комітету з енергетичного права НААУ Олександр Трохимець закликав українців за можливості провести зиму не у великих містах, а в сільській місцевості. За його словами, у разі сильних морозів і нових атак РФ централізовані системи можуть не витримати навантаження, що створить серйозні труднощі для мегаполісів. Експерт радить заздалегідь продумати безпечне місце для тимчасового переїзду, якщо температура опуститься до -20 °C.