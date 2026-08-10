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Корецкий назвал основные приоритеты подготовки к зиме

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 19:26
Корецкий провел заседание Энергетического штаба: подготовка к зиме
Сергей Корецкий и Денис Шмыгаль. Фото: Facebook/Сергей Корецкий

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел заседание Энергетического штаба, в ходе которого обсудили подготовку энергосистемы к отопительному сезону. В заседании приняли участие первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль и руководители ключевых энергетических компаний.

Об этом Корецкий написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Правительство усиливает защиту критически важной инфраструктуры

В частности, рассмотрели прогнозные балансы электроэнергии и газа по различным сценариям прохождения зимы. Отдельное внимание уделили ремонту генерирующих мощностей и установке дополнительной защиты на энергетических объектах.

Корецкий назвал основные приоритеты подготовки к зиме - фото 1
Сергей Корецкий на заседании Энергетического штаба. Фото: Facebook/Сергей Корецкий

Корецкий подчеркнул необходимость усилить защиту критически важной инфраструктуры, а также сформировать резервы топлива и оборудования, которые позволят оперативно восстанавливать поврежденные объекты после российских атак. По итогам заседания были определены направления, в которых работы необходимо срочно ускорить с учетом интенсивности и характера российских ударов.

"Важно, чтобы энергетические компании действовали на опережение и брали на себя дополнительную ответственность", — отметил премьер-министр.

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Заседание Энергетического штаба. Фото: Facebook/Сергей Корецкий

По итогам заседания Энергетического штаба Корецкий дал соответствующие поручения. Координацию и контроль за их выполнением будет осуществлять Министерство энергетики.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно премьер-министр Сергей Корецкий провел совещание, в ходе которого обсудили актуальные потребности Сил обороны Украины в финансировании до конца 2026 года. Участники встречи сосредоточились на определении необходимых ресурсов для обеспечения обороноспособности страны.

Как сообщали Новини.LIVE, громады Николаевской области получили 27 трансформаторов для подготовки к отопительному сезону. Оборудование было закуплено на грантовые средства правительства Японии.

отопительный сезон сфера энергетики Сергей Корецкий
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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