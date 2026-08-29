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Корецкий: в Украине могут пересмотреть комендантский час

Ua ru
29 августа 2026 19:59
Корецкий объявил о пересмотре комендантского часа
Сергей Корецкий. Фото: Facebook/Сергей Корецкий

В Украине планируют пересмотреть подходы к комендантскому часу на фоне новой тактики российских атак. Власти также работают над изменениями в функционировании столицы, экономики, транспорта и критически важной инфраструктуры, чтобы города могли функционировать в условиях длительных воздушных тревог.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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Власти планируют пересмотреть комендантский час

По словам Корецкого, отдельно прорабатывается вопрос доступа граждан к более оперативной информации о воздушных угрозах. При этом любые изменения должны учитывать риски для безопасности.

"Отдельно планируем пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступу граждан к более оперативной информации о воздушных угрозах — без дополнительных рисков для безопасности", — заявил Корецкий.

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Пост Корецкого. Фото: скриншот

Премьер объяснил, что длительные воздушные тревоги все больше влияют на повседневную жизнь украинцев. Речь идёт, в частности, о работе предприятий, логистике, транспорте, школах, детских садах и других сферах.

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"Враг пытается парализовать экономическую активность в столице и крупных городах, поэтому и наши подходы и алгоритмы реагирования должны меняться", — подчеркнул глава правительства.

В настоящее время власти разрабатывают конкретные решения относительно работы предприятий и учреждений в условиях различных типов опасности. Корецкий отметил, что соответствующие предложения планируется сформировать в начале следующей недели, после чего представить их общественности и приступить к реализации.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о необходимости наказания виновных после пожара и последующей детонации в Бучанском районе Киевской области. Он подчеркнул, что ситуация свидетельствует о повторении ошибок, которые уже приводили к трагедии в Вишневом.

Как сообщали Новини.LIVE, Сергей Корецкий провел заседание Энергетического штаба, в ходе которого обсудили подготовку энергосистемы к отопительному сезону. В заседании приняли участие первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль и руководители ключевых энергетических компаний.

Украина комендантский час правительство война в Украине Сергей Корецкий
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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