Удар по Бучанскому району привел к пожару и детонации

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В Бучанском районе Киевской области после российского удара возник пожар с последующей детонацией. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о повторении ошибок, которые уже приводили к трагедии в Вишневом, и требует наказания всех виновных.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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Корецкий вспомнил о трагедии в Вишневом

Глава правительства Сергей Корецкий заявил, что уже сейчас можно констатировать: трагедия в Вишневом не стала уроком. По его словам, на пятом году полномасштабного российского вторжения повторение тех же ошибок недопустимо. Премьер-министр подчеркнул, что ответственность должны понести все причастные, независимо от их должностей или статуса.

"На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки — это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание", — подчеркнул премьер-министр.

Премьер требует реакции правоохранительных органов

Сергей Корецкий также заявил, что ожидает от правоохранительных органов немедленных действий после инцидента в Бучанском районе. Он назвал необходимую реакцию «мгновенной и суровой». Других подробностей о причинах последующей детонации и возможных последствиях на данный момент в заявлении премьера не приводится.

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