Удар по Бучанському району спричинив пожежу та детонацію

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У Бучанському районі Київської області після російського удару виникла пожежа з подальшою детонацією. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про повторення помилок, які вже призводили до трагедії у Вишневому, та вимагає покарання всіх винних.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, інформує Новини.LIVE.

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Корецький згадав трагедію у Вишневому

Глава уряду Сергій Корецький заявив, що вже зараз можна констатувати: трагедія у Вишневому не стала уроком. За його словами, на п'ятому році повномасштабного російського вторгнення повторення тих самих помилок є неприпустимим. Прем'єр-міністр наголосив, що відповідальність мають понести всі причетні, незалежно від їхніх посад чи статусу.

"На п’ятому році повномасштабного вторгнення робити одні й ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання", — наголосив прем'єр-міністр.

Прем'єр вимагає реакції правоохоронців

Сергій Корецький також заявив, що очікує від правоохоронних органів негайних дій після події у Бучанському районі. Він назвав необхідну реакцію "миттєвою та суворою". Інших подробиць про причини подальшої детонації та можливі наслідки на цей момент у заяві прем'єра не наведено.

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