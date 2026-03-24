Більярд був важливіший за карту командира: Жорін про проблемні бригади

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявив про серйозні проблеми в окремих бригадах, які приєдналися до підрозділу. За його словами, в деяких із них фіксували критичні недоліки в організації служби. Наразі частину цих проблем уже усунули, а щодо окремих офіцерів відкрито кримінальні справи.

Максим Жорін в інтерв'ю YouTube-каналу "Армія Медіа".

Читайте також:

Жорін про проблемні бригади

Максим Жорін поділився деталями щодо стану окремих бригад, які доєдналися до формування корпусу.

В інтерв’ю він розповів, що під час перевірок виявили серйозні проблеми в організації служби. Зокрема, в одній із бригад були відсутні засоби спостереження за лінією фронту, а в іншій — пріоритети були розставлені неналежним чином.

Жорін наголосив, що подібне ставлення стало для нього несподіванкою.

"Мене, наприклад, здивувало те, що в одній з бригад на рівні бригади на момент заходу відсутнє було повністю спостереження. Для мене це було не те що здивування. Але на сьогодні людина, яка хоч трохи має відношення до війська, знає, що навіть на ротному рівні сьогодні є у кожного адекватного ротного спостереження як мінімум свого переднього краю, тобто своєї ділянки. Для того, щоб контролювати підходи, для того, щоб наносити ураження, виявляти, забезпечувати собі ту саму кілзону свого рівня, зі своєю глибиною і так далі. А тим більше на рівні бригади.

Я не уявляв, що на сьогодні досі можуть існувати бригади, в яких це буде відсутнє. Але виявилось, що була одна бригада, в якій більярдний стіл був більш важливим об'єктом, ніж карта командира. Були, на жаль, такі випадки....

Такого відношення ми не очікували, не бачили ніколи. І оце для нас було, мабуть, найбільше здивування".

Водночас він підкреслив, що станом на зараз більшість проблем вдалося усунути. Крім того, щодо окремих офіцерів уже розпочато кримінальні провадження.

Як зазначив військовий, відповідальність за ситуацію у підрозділах вже почали нести причетні особи:

"На щастя, вони всі (випадки, — Ред.) на сьогоднішній день є вже в минулому, ми можемо про них говорити як ті, що були колись. Є в тому числі частина офіцерів по яких відкриті вже кримінальні справи за те, що там відбувалося в цих підрозділах. Ну, нас це дивувало. Ми не уявляли, що так може бути".

Раніше Жорін заявляв, що Росія наразі не демонструє зацікавленості у реальних мирних переговорах. На його переконання, говорити про ефективний діалог можна буде лише після того, як ЗСУ зупинять просування російських військ.

Також Максим Жорін пояснював, що проблему самовільного залишення частин (СЗЧ) неможливо вирішити лише посиленням покарань. На його думку, ключовим є системний аналіз причин, які призводять до таких випадків. Водночас він наголосив, що явище СЗЧ присутнє у всіх підрозділах.

Нещодавно Максим Жорін згадував події початку повномасштабної війни, коли у березні 2022 року відбулася перша операція з перельоту гвинтокрилів до оточеного Маріуполь. За його словами, він особисто долучався до організації цієї місії.