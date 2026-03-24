Бильярд был важнее карты командира: Жорин о проблемных бригадах

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: Жорин/Telegram

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин заявил о серьезных проблемах в отдельных бригадах, которые присоединились к подразделению. По его словам, в некоторых из них фиксировали критические недостатки в организации службы. Сейчас часть этих проблем уже устранили, а в отношении отдельных офицеров открыты уголовные дела.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Максима Жорина в интервью YouTube-каналу "Армия Медиа".

Жорин о проблемных бригадах

Максим Жорин поделился деталями о состоянии отдельных бригад, которые присоединились к формированию корпуса.

В интервью он рассказал, что во время проверок обнаружили серьезные проблемы в организации службы. В частности, в одной из бригад отсутствовали средства наблюдения за линией фронта, а в другой — приоритеты были расставлены ненадлежащим образом.

Жорин отметил, что подобное отношение стало для него неожиданностью.

"Меня, например, удивило то, что в одной из бригад на уровне бригады на момент мероприятия отсутствовало полностью наблюдение. Для меня это было не то что удивление. Но на сегодня человек, который хоть немного имеет отношение к войску, знает, что даже на ротном уровне сегодня есть у каждого адекватного ротного наблюдения как минимум своего переднего края, то есть своего участка. Для того, чтобы контролировать подходы, для того, чтобы наносить поражения, выявлять, обеспечивать себе ту самую килзону своего уровня, со своей глубиной и так далее. А тем более на уровне бригады.

Я не представлял, что на сегодня до сих пор могут существовать бригады, в которых это будет отсутствовать. Но оказалось, что была одна бригада, в которой бильярдный стол был более важным объектом, чем карта командира. Были, к сожалению, такие случаи....

Такого отношения мы не ожидали, не видели никогда. И это для нас было, пожалуй, самое большое удивление".

В то же время он подчеркнул, что по состоянию на сейчас большинство проблем удалось устранить. Кроме того, в отношении отдельных офицеров уже начаты уголовные производства.

Как отметил военный, ответственность за ситуацию в подразделениях уже начали нести причастные лица:

"К счастью, они все (случаи, — Ред.) на сегодняшний день уже в прошлом, мы можем о них говорить как те, что были когда-то. Есть в том числе часть офицеров по которым открыты уже уголовные дела за то, что там происходило в этих подразделениях. Ну, нас это удивляло. Мы не представляли, что так может быть".

Ранее Жорин заявлял, что Россия пока не демонстрирует заинтересованности в реальных мирных переговорах. По его убеждению, говорить об эффективном диалоге можно будет только после того, как ВСУ остановят продвижение российских войск.

Также Максим Жорин объяснял, что проблему самовольного оставления частей (СОЧ) невозможно решить только усилением наказаний. По его мнению, ключевым является системный анализ причин, которые приводят к таким случаям. В то же время он отметил, что явление СОЧ присутствует во всех подразделениях.

Недавно Максим Жорин вспоминал события начала полномасштабной войны, когда в марте 2022 года состоялась первая операция по перелету вертолетов в окруженный Мариуполь. По его словам, он лично участвовал в организации этой миссии.