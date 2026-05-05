Головна Новини дня Біля Білого дому сталася стрілянина: є поранений

Дата публікації: 5 травня 2026 00:09
Будівля Білого дому. Фото ілюстративне: nsf.gov

У понеділок, 4 травня, у Вашингтоні сталася стрілянина біля Білого дому. Правоохоронці поранили одну людину. У якому вона стані — наразі невідомо.

Про це повідомили в Секретній службі США, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Секретної служби США

Інцидент за участю поліцейських стався на перехресті 15-ї вулиці та Індепенденс-авеню.

"Одна людина зазнала вогнепального поранення від співробітників правоохоронних органів. Її стан наразі невідомий. Просимо уникати цього району, оскільки на місці події прибули екстрені служби", — йдеться в повідомленні.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на поліцію повідомляв, що у Дніпрі чоловік відкрив стрілянину по працівниках ТЦК. Інцидент стався під час перевірки документів. Двоє представників військкомату травмувалися. 

Також Новини.LIVE з посиланням на Офіс генпрокурора писав, що на Рівненщині оголосили про підозру солдату ЗСУ, який стріляв по працівниках ТЦК та СП. Двоє людей зазнали поранень. Стрілок переховувався в підвалі, але його розшукали й затримали.

США стрілянина Вашингтон
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Марія Чекарьова
