Біля Білого дому сталася стрілянина: є поранений

Будівля Білого дому.

У понеділок, 4 травня, у Вашингтоні сталася стрілянина біля Білого дому. Правоохоронці поранили одну людину. У якому вона стані — наразі невідомо.

Про це повідомили в Секретній службі США, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Секретної служби США

Стрілянина у Вашингтоні

Інцидент за участю поліцейських стався на перехресті 15-ї вулиці та Індепенденс-авеню.

"Одна людина зазнала вогнепального поранення від співробітників правоохоронних органів. Її стан наразі невідомий. Просимо уникати цього району, оскільки на місці події прибули екстрені служби", — йдеться в повідомленні.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на поліцію повідомляв, що у Дніпрі чоловік відкрив стрілянину по працівниках ТЦК. Інцидент стався під час перевірки документів. Двоє представників військкомату травмувалися.

Також Новини.LIVE з посиланням на Офіс генпрокурора писав, що на Рівненщині оголосили про підозру солдату ЗСУ, який стріляв по працівниках ТЦК та СП. Двоє людей зазнали поранень. Стрілок переховувався в підвалі, але його розшукали й затримали.