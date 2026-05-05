Возле Белого дома произошла стрельба: есть раненый
В понедельник, 4 мая, в Вашингтоне произошла стрельба возле Белого дома. Правоохранители ранили одного человека. В каком он состоянии — пока неизвестно.
Об этом сообщили в Секретной службе США, передает Новини.LIVE.
Стрельба в Вашингтоне
Инцидент с участием полицейских произошел на перекрестке 15-й улицы и Индепенденс-авеню.
"Один человек получил огнестрельное ранение от сотрудников правоохранительных органов. Его состояние пока неизвестно. Просим избегать этого района, поскольку на месте происшествия прибыли экстренные службы", — говорится в сообщении.
