Возле Белого дома произошла стрельба: есть раненый

Здание Белого дома. Фото иллюстративное: nsf.gov

В понедельник, 4 мая, в Вашингтоне произошла стрельба возле Белого дома. Правоохранители ранили одного человека. В каком он состоянии — пока неизвестно.

Об этом сообщили в Секретной службе США, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Секретной службы США

Стрельба в Вашингтоне

Инцидент с участием полицейских произошел на перекрестке 15-й улицы и Индепенденс-авеню.

"Один человек получил огнестрельное ранение от сотрудников правоохранительных органов. Его состояние пока неизвестно. Просим избегать этого района, поскольку на месте происшествия прибыли экстренные службы", — говорится в сообщении.

