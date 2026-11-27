Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: European Union

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що відмова від підтримки України може поставити під загрозу безпеку всієї Європи. За його словами, європейські країни ризикують зіткнутися з наслідками такого рішення вже найближчим часом. Особливого значення набуває допомога ЄС на тлі скорочення підтримки США.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на BalkanWeb.

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РФ — загроза для Європи

Еммануель Макрон наголосив, що війна Росії проти України має екзистенційне значення для безпеки європейців. Президент Франції застеріг, що загроза для інших країн континенту в разі відмови від України може виникнути значно раніше, ніж очікують.

"Якщо я подивлюся на ситуацію в багатьох європейських країнах, то бачу, що це може статися не в середньостроковій, а вже в короткостроковій перспективі", — пояснив Еммануель Макрон.

Французький лідер закликав європейців згадати історію, подивитися на географічну карту та не бути наївними щодо російської агресії.

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Чому важлива допомога ЄС

Еммануель Макрон зазначив, що з початку 2025 року Сполучені Штати скоротили обсяги підтримки України. За таких обставин допомога з боку Європейського Союзу відіграє ключову роль. Президент Франції наголосив, що, протистоячи російській агресії, Україна захищає не лише власні інтереси, а й безпеку інших європейських держав.

"Українці борються за суверенітет і територіальну цілісність своєї країни. Але також стоять на передовій безпеки європейців", — сказав Еммануель Макрон.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу повернутися до обговорення вступу України до НАТО. Таку необхідність він пояснив надмірними вимогами Росії щодо завершення війни. Французький лідер також закликав союзників виконати обіцянки щодо військової допомоги Україні та якнайшвидше передати засоби протиповітряної оборони.

Також міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив присутність французьких військовослужбовців в Україні. За його словами, вони навчають українських військових та надають технічну підтримку армії. Глава французької дипломатії відкинув звинувачення Москви в безпосередній участі Парижа у війні проти Росії.

Тим часом лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен розповіла, як підтримуватиме Україну в разі перемоги на президентських виборах 2027 року. Політикиня пообіцяла зберегти матеріальну та гуманітарну допомогу, проте виступила проти виділення додаткових коштів.