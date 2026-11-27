Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: European Union

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что отказ от поддержки Украины может поставить под угрозу безопасность всей Европы. По его словам, европейские страны рискуют столкнуться с последствиями такого решения уже в ближайшее время. Особое значение приобретает помощь ЕС на фоне сокращения поддержки со стороны США.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на BalkanWeb.

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РФ — угроза для Европы

Эммануэль Макрон подчеркнул, что война России против Украины имеет экзистенциальное значение для безопасности европейцев. Президент Франции предупредил, что угроза для других стран континента в случае отказа от поддержки Украины может возникнуть значительно раньше, чем ожидается.

"Если я посмотрю на ситуацию во многих европейских странах, то вижу, что это может произойти не в среднесрочной, а уже в краткосрочной перспективе", — пояснил Эммануэль Макрон.

Французский лидер призвал европейцев вспомнить историю, взглянуть на географическую карту и не быть наивными в отношении российской агрессии.

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Почему важна помощь ЕС

Эммануэль Макрон отметил, что с начала 2025 года Соединенные Штаты сократили объемы поддержки Украины. В таких условиях помощь со стороны Европейского Союза играет ключевую роль. Президент Франции подчеркнул, что, противостоя российской агрессии, Украина защищает не только собственные интересы, но и безопасность других европейских государств.

"Украинцы борются за суверенитет и территориальную целостность своей страны. Но они также стоят на передовой безопасности европейцев", — сказал Эммануэль Макрон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу вернуться к обсуждению вступления Украины в НАТО. Такую необходимость он объяснил чрезмерными требованиями России относительно завершения войны. Французский лидер также призвал союзников выполнить обещания о военной помощи Украине и как можно скорее передать средства противовоздушной обороны.

Кроме того, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил присутствие французских военнослужащих в Украине. По его словам, они обучают украинских военных и оказывают техническую поддержку армии. Глава французской дипломатии отверг обвинения Москвы в непосредственном участии Парижа в войне против России.

Между тем лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен рассказала, как будет поддерживать Украину в случае победы на президентских выборах 2027 года. Политик пообещала сохранить материальную и гуманитарную помощь, однако выступила против выделения дополнительных средств.