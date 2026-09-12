Атака в аеропорту Лейпцига: німецькі слідчі вийшли на агента ГРУ

Поліцейський в аеропорту Лейпциг /Галле. Фото: Reuters

Німецькі правоохоронці ідентифікували ймовірного співробітника російського Головного розвідувального управління, якого вважають логістом операції з атакою дрона в аеропорту Лейпциг/Галле. За даними ЗМІ, чоловік потрапив до Німеччини через Туреччину, а згодом залишив країну.

Про це повідомляє BR24, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про ймовірного агента ГРУ

За даними німецьких ЗМІ, слідчі вважають, що росіянин, пов'язаний із ГРУ, відповідав за логістичну частину операції. Він прибув до Німеччини через Туреччину, після чого залишив країну через аеропорт Берлін-Бранденбург у напрямку Сербії.

Наразі чоловік, за інформацією журналістів, перебуває в Росії. Німецькі правоохоронці також перевіряють можливі зв'язки інших учасників операції з російськими спецслужбами.

Раніше німецький уряд офіційно поклав відповідальність за спробу атаки на Росію. Москва своєю чергою заперечує свою причетність до інциденту.

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Що сталося в аеропорту Лейпциг/Галле

На початку серпня на території аеропорту Лейпциг/Галле виявили безпілотник із вибуховим пристроєм неподалік українського вантажного літака "Антонов". Пристрій знешкодили фахівці федеральної поліції за допомогою спеціального робота.

Через інцидент роботу аеропорту тимчасово обмежили. Частину рейсів перенаправили, а виліт українського вантажного літака відклали.

Німецькі правоохоронці розглядають інцидент як можливий акт саботажу та злочин проти державної безпеки. Розслідування триває, а слідчі встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до підготовки атаки.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Дюссельдорфі німецькі правоохоронці оточили Генеральне консульство України через анонімну погрозу про замінування. Працівників дипломатичної установи евакуювали, однак після перевірки вибухових пристроїв у будівлі не виявили, а консульство продовжило роботу у штатному режимі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Німеччині, повернутися в Україну. За його словами, Берлін може допомогти Києву ідентифікувати таких громадян за даними про проживання, соціальні виплати та статус перебування.