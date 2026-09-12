Нападение в аэропорту Лейпцига: немецкие следователи вышли на агента ГРУ

Полицейский в аэропорту Лейпциг/Галле. Фото: Reuters

Немецкие правоохранительные органы установили личность предполагаемого сотрудника российского Главного разведывательного управления, которого считают организатором операции по атаке дрона в аэропорту Лейпциг/Галле. По данным СМИ, мужчина попал в Германию через Турцию, а впоследствии покинул страну.

Об этом сообщает BR24, передает Новини.LIVE.

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Что известно о предполагаемом агенте ГРУ

По данным немецких СМИ, следователи считают, что россиянин, связанный с ГРУ, отвечал за логистическую часть операции. Он прибыл в Германию через Турцию, после чего покинул страну через аэропорт Берлин-Бранденбург в направлении Сербии.

В настоящее время мужчина, по информации журналистов, находится в России. Немецкие правоохранители также проверяют возможные связи других участников операции с российскими спецслужбами.

Ранее немецкое правительство официально возложило ответственность за попытку атаки на Россию. Москва, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.

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Что произошло в аэропорту Лейпциг/Галле

В начале августа на территории аэропорта Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник с взрывным устройством недалеко от украинского грузового самолета "Антонов". Устройство обезвредили специалисты федеральной полиции с помощью специального робота.

Из-за инцидента работа аэропорта была временно ограничена. Часть рейсов перенаправили, а вылет украинского грузового самолета отложили.

Немецкие правоохранители рассматривают инцидент как возможный акт саботажа и преступление против государственной безопасности. Расследование продолжается, а следователи устанавливают всех лиц, которые могли быть причастны к подготовке атаки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Дюссельдорфе немецкие правоохранители оцепили Генеральное консульство Украины из-за анонимной угрозы о заминировании. Сотрудников дипломатического учреждения эвакуировали, однако после проверки взрывных устройств в здании не обнаружили, и консульство продолжило работу в штатном режиме.

Также Новини.LIVE сообщали, что глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии, вернуться в Украину. По его словам, Берлин может помочь Киеву идентифицировать таких граждан по данным о проживании, социальных выплатах и статусе пребывания.