У Німеччині правоохоронці оточили територію біля українського дипломатичного представництва

Німецький поліцейський біля службових автомобілів. Фото ілюстративне: picture-alliance/dpa/B. Settnik

У четвер, 10 вересня, німецькі правоохоронці розпочали масштабну спецоперацію біля Генерального консульства України в Дюссельдорфі. Причиною стала загроза вибуху. Територію навколо дипломатичної установи повністю заблокували силовики. На місці працювали кілька екіпажів поліції та спеціальні автомобілі.

Про це з посиланням на Tagesspiegel передає Новини.LIVE.

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​Масштабна спецоперація у центрі міста

​Поліцейські підтвердили, що проводять велику операцію в районі дипломатичної установи. За словами представника поліції, причиною стала ситуація, яка може становити загрозу.

​Будівлю консульства та прилеглу територію оточили. Правоохоронці перекрили ділянку вулиці спеціальною стрічкою, задіяли кілька екіпажів і спеціальних автомобілів.

У пресслужбі МЗС України в коментарі журналістам "Української правди" повідомили, що до Генерального консульства України в Дюссельдорфі надійшла анонімна погроза про замінування будівлі. Відвідувачів у приміщенні не було, а працівників консульства евакуювали. Правоохоронці перевірили будівлю — вибухових пристроїв там не виявили. Установа продовжує роботу у штатному режимі.

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Коли офіційну причину спецоперації біля консульства ще не назвали, ЗМІ припускали, що дипломатична установа могла бути координаційним центром для проведення гібридних операцій. Під дипломатичним прикриттям у консульстві Бонна, за даними журналістів, працювали до російських агентів. Згідно із ще однією версією, причиною спецоперації могли стати спроби диверсій.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство енергетики повідомляв, що Німеччина передала Україні енергетичне обладнання. Йдеться про силові трансформатори, електродвигун і дизельний генератор із супутнім обладнанням для медичного закладу. Їх використають для підтримки критичної інфраструктури Черкащини, Чернігівщини та Києва.

Також Новини.LIVE з посиланням на REUTERS писав про заяву міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля. Посадовець закликав українських чоловіків призовного віку, які перебувають на німецькій території, повертатися на Батьківщину. Берлін може допомогти Києву ідентифікувати таких громадян за даними про проживання і соціальні виплати.