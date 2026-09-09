Німеччина передала Україні обладнання для критичної інфраструктури

Голова уряду Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Німеччина передала Україні енергетичне обладнання для підтримки критичної інфраструктури Черкащини, Чернігівщини та Києва. Допомога включає силові трансформатори, електродвигун і дизельний генератор із супутнім обладнанням для медичного закладу.

Про це повідомило Міністерство енергетики України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Яке обладнання отримали регіони

Обладнання зі складів хабів Міністерства енергетики України передали підприємствам критичної інфраструктури у трьох регіонах.

Зокрема, Чернігівщина отримала два силові трансформатори. Для підприємств Черкаської області передали електродвигун. Київський медичний заклад отримав дизельний генератор разом із супутнім обладнанням. Його використовуватимуть для забезпечення стабільної роботи об’єкта критичної інфраструктури.

Допомога німецьких партнерів

Енергетичне обладнання Україна отримала за підтримки німецьких партнерів. Допомогу надали компанії RWE Power AG та Stadtwerke Unna GmbH, а також Стабілізаційна платформа (SPF) Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Читайте також:

У Міністерстві енергетики України подякували Німеччині та німецьким партнерам за підтримку української енергетичної інфраструктури. Поставлене обладнання має допомогти забезпечувати стабільну роботу критично важливих об’єктів у Чернігівській та Черкаській областях і Києві.

Допис Міністерства енергетики України. Фото: Facebook

Ми писали, що німецькі партнери продовжують активно допомагати Україні у війні з РФ. Стало відомо, що Німеччина вирішила терміново передати Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 для систем Patriot із власних запасів Бундесверу. Постачання озброєння планують здійснити до початку складного зимового періоду, щоб посилити захист критичної інфраструктури від російських повітряних атак.

Новини.LIVE інформували, що Німеччина розглядає варіант передавати Україні координати цілей для можливих ударів по території Росії. Водночас Берлін планує посилити військову підтримку України та розширити повноваження спецслужб для проведення хакерських операцій.