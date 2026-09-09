Германия передала Украине оборудование для критически важной инфраструктуры

Премьер-министр Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Германия передала Украине энергетическое оборудование для поддержания критически важной инфраструктуры Черкасской и Черниговской областей, а также Киева. Помощь включает силовые трансформаторы, электродвигатель и дизельный генератор со сопутствующим оборудованием для медицинского учреждения.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, передает Новини.LIVE.

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Какое оборудование получили регионы

Оборудование со складов хабов Министерства энергетики Украины передали предприятиям критической инфраструктуры в трех регионах.

В частности, Черниговская область получила два силовых трансформатора. Предприятиям Черкасской области передали электродвигатель. Киевское медицинское учреждение получило дизельный генератор вместе с сопутствующим оборудованием. Его будут использовать для обеспечения стабильной работы объекта критической инфраструктуры.

Помощь немецких партнеров

Энергетическое оборудование Украина получила при поддержке немецких партнеров. Помощь оказали компании RWE Power AG и Stadtwerke Unna GmbH, а также Стабилизационная платформа (SPF) Федерального министерства иностранных дел Германии.

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В Министерстве энергетики Украины поблагодарили Германию и немецких партнеров за поддержку украинской энергетической инфраструктуры. Поставленное оборудование должно помочь обеспечить стабильную работу критически важных объектов в Черниговской и Черкасской областях и Киеве.

Пост Министерства энергетики Украины. Фото: Facebook

Мы писали, что немецкие партнеры продолжают активно помогать Украине в войне с РФ. Стало известно, что Германия решила в срочном порядке передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем Patriot из собственных запасов Бундесвера. Поставки вооружения планируется осуществить до начала сложного зимнего периода, чтобы усилить защиту критически важной инфраструктуры от российских воздушных атак.

Новини.LIVE сообщали, что Германия рассматривает вариант передачи Украине координат целей для возможных ударов по территории России. В то же время Берлин планирует усилить военную поддержку Украины и расширить полномочия спецслужб для проведения хакерских операций.