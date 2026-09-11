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В Дюссельдорфе полиция оцепила консульство Украины

Ua ru
11 сентября 2026 00:35
В Германии правоохранители оцепили территорию возле украинского дипломатического представительства
Немецкий полицейский возле служебных автомобилей. Фото иллюстративное: picture-alliance/dpa/B. Settnik

В четверг, 10 сентября, немецкие правоохранители начали масштабную спецоперацию возле Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе. Причиной стала угроза взрыва. Территорию вокруг дипломатического учреждения полностью заблокировали силовики. На месте работали несколько полицейских экипажей и специальные автомобили.

Об этом со ссылкой на Tagesspiegel сообщает Новини.LIVE.

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​Масштабная спецоперация в центре Дюссельдорфа

​Полицейские подтвердили, что проводят крупную операцию в районе дипломатического учреждения. По словам представителя полиции, причиной стала ситуация, которая может представлять угрозу.

​Здание консульства и прилегающую территорию оцепили. Правоохранители перекрыли участок улицы специальной лентой, задействовали несколько экипажей и специальных автомобилей.

В пресс-службе МИД Украины в комментарии журналистам "Украинской правды" сообщили, что в Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе поступила анонимная угроза о заминировании здания. Посетителей в помещении не было, а сотрудников консульства эвакуировали. Правоохранители проверили здание — взрывных устройств там не обнаружили. Учреждение продолжает работу в штатном режиме.

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Пока официальную причину спецоперации возле консульства не назвали, СМИ предполагали, что дипломатическое учреждение могло служить координационным центром для проведения гибридных операций. Под дипломатическим прикрытием в консульстве Бонна, по данным журналистов, работали российские агенты. Согласно еще одной версии, причиной спецоперации могли стать попытки диверсий.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство энергетики сообщал, что Германия передала Украине энергетическое оборудование. Речь идет о силовых трансформаторах, электродвигателе и дизельном генераторе с сопутствующим оборудованием для медицинского учреждения. Их используют для поддержки критической инфраструктуры Черкасской, Черниговской областей и Киева.

Также Новини.LIVE со ссылкой на REUTERS писал о заявлении министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Чиновник призвал украинских мужчин призывного возраста, находящихся на территории Германии, возвращаться на Родину. Берлин может помочь Киеву идентифицировать таких граждан по данным о проживании и социальных выплатах.

Германия полиция спецоперация консульство термопаста
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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