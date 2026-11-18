Сенатор Джон Корнін. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Відмова Сполучених Штатів від подальшої підтримки союзників стане сигналом ненадійності для автократів у Москві, Пекіні та Пхеньяні й лише заохотить їх до нової агресії. Сенатор-республіканець від штату Техас Джон Корнін, наголосив на необхідності створення дієвої системи стримування та захисту європейських партнерів.

Про це він заявив на саміті The Atlantic Summit in DC, повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Сигнал для Пекіна, Москви та Пхеньяна

Зупинка допомоги партнерам з боку Вашингтона може підірвати довіру до США та спровокувати нову хвилю агресії у світі. Таку думку висловив сенатор-республіканець від штату Техас Джон Корнін, коментуючи ситуацію навколо України та поточні геополітичні виклики, зокрема участь військових із Північної Кореї у війні в Україні та тристоронню зустріч у Китаї.

За переконанням американського законодавця, слабкість у відносинах із союзниками миттєво використовують лідери авторитарних режимів, серед яких очільники Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану.

"Ситуація значно змінилася. Але я вважаю, що відмова від підтримки союзників є сигналом про те, що ви, можливо, не є надійним партнером. Такі лідери, як Путін, Сі та Кім Чен Ин, а також, знаєте, верховний лідер — це, це провокація. Це заклик до ще більшої агресії, і нам потрібно створити систему стримування, давши чітко зрозуміти, що нам і нашим союзникам не варто вступати з нами у боротьбу", — заявив Джон Корнін.

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Загроза для НАТО та витрати Європи на оборону

Техаський сенатор переконаний, що геополітична проблема виходить далеко за межі українських кордонів. На його думку, Володимир Путін не планує зупинятися, про що свідчить низка диверсійних кампаній, які Росія вже розгорнула на території держав-членів Північноатлантичного альянсу.

Корнін нагадав, що у разі нападу на будь-яку з країн блоку набуває чинності стаття 5 Північноатлантичного договору, яка зобов'язує США вступити у колективну самооборону. Водночас політик підтримав вимогу президента США щодо збільшення оборонних бюджетів європейських держав.

Сенатор зазначив, що Європа стала надто залежною від американських платників податків та збройних сил Сполучених Штатів, які тривалий час забезпечували їй безпеку.

"Він уже розгорнув цілу низку диверсійних кампаній, про які публічно повідомлялося в європейських країнах, що входять до НАТО. І, звісно, згідно з Північноатлантичним договором, згідно зі статтею 5, якщо на будь-яку з цих країн буде скоєно напад, ми повинні прийти їм на допомогу в рамках колективної самооборони. Я вважаю, що президент мав рацію, наполягаючи на тому, щоб європейські країни більше витрачали на свою оборону, адже вони стали надто залежними від американських платників податків та американських збройних сил, які дають їм захисну парасольку", — підкреслив республіканець.

Сенатор дав оцінку волі українців до спротиву

Окремо Джон Корнін висловився про стійкість України у протистоянні з сильним ворогом. Сенатор зауважив, що під час нападу більшої та могутнішої держави головним питанням завжди залишається готовність меншої країни чинити опір, і українці цю готовність уже довели.

"Ну, я вважаю Зеленського героєм. І одна річ, про яку ви завжди, про яку люди завжди турбуються, коли на такі країни, як Україна, нападає більша, могутніша держава, — це про їхню волю до боротьби. І, звісно, ми повинні знати, що ця воля у них є. І це вже доведено, чи не так? Так, це вже підтвердилося. Але проблема полягає не лише в Україні. І я вважаю, що ми повинні й надалі підтримувати Україну. Ми повинні й надалі підтримувати наших союзників у Європі. Бо я особисто не вірю, що амбіції Путіна обмежуються Україною", — резюмував сенатор від Техасу.

Новини.LIVE повідомляли, що Джаред Кушнер заявляв, що Сполучені Штати вже окреслювали три головні напрямки для повоєнного майбутнього України, серед яких надійні гарантії безпеки, продовження руху до членства в Євросоюзі та масштабна відбудова держави.

Зараз Вашингтон продовжує перемовини про припинення війни і готується обговорити безпекові та економічні питання з Києвом і європейськими союзниками на тлі паралельних контактів із Росією та підготовки до майбутньої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном.

Водночас у самому американському політикумі та оборонному відомстві звучать різні застереження. Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі виступає проти українських ударів углиб російського тилу, побоюючись зростання напруги, а колишній радник президента з нацбезпеки Джон Болтон припускає, що сам Трамп прагне мати таку ж необмежену свободу дій, як очільники Кремля та Пекіна.