Сенатор Джон Корнин. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Отказ Соединенных Штатов от дальнейшей поддержки союзников станет сигналом о ненадежности для автократов в Москве, Пекине и Пхеньяне и лишь подтолкнет их к новой агрессии. Сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин подчеркнул необходимость создания эффективной системы сдерживания и защиты европейских партнеров.

Об этом он заявил на саммите The Atlantic Summit in DC, сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Сигнал для Пекина, Москвы и Пхеньяна

Прекращение помощи партнерам со стороны Вашингтона может подорвать доверие к США и спровоцировать новую волну агрессии в мире. Такое мнение высказал сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин, комментируя ситуацию вокруг Украины и текущие геополитические вызовы, в частности участие военных из Северной Кореи в войне в Украине и трехстороннюю встречу в Китае.

По убеждению американского законодателя, слабость в отношениях с союзниками мгновенно используют лидеры авторитарных режимов, среди которых руководители России, Китая, Северной Кореи и Ирана.

"Ситуация значительно изменилась. Но я считаю, что отказ от поддержки союзников является сигналом о том, что вы, возможно, не являетесь надежным партнером. Такие лидеры, как Путин, Си и Ким Чен Ын, а также, знаете, верховный лидер — это, это провокация. Это призыв к еще большей агрессии, и нам нужно создать систему сдерживания, дав четко понять, что нам и нашим союзникам не стоит вступать с нами в борьбу", — заявил Джон Корнин.

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Угроза для НАТО и расходы Европы на оборону

Техасский сенатор убежден, что геополитическая проблема выходит далеко за пределы украинских границ. По его мнению, Владимир Путин не планирует останавливаться, о чем свидетельствует ряд диверсионных кампаний, которые Россия уже развернула на территории государств-членов Североатлантического альянса.

Корнин напомнил, что в случае нападения на любую из стран блока вступает в силу статья 5 Североатлантического договора, которая обязывает США принять участие в коллективной самообороне. В то же время политик поддержал требование президента США об увеличении оборонных бюджетов европейских государств.

Сенатор отметил, что Европа стала слишком зависимой от американских налогоплательщиков и вооруженных сил Соединенных Штатов, которые долгое время обеспечивали ей безопасность.

"Он уже развернул целый ряд диверсионных кампаний, о которых публично сообщалось в европейских странах, входящих в НАТО. И, конечно, согласно Североатлантическому договору, согласно статье 5, если на любую из этих стран будет совершено нападение, мы должны прийти им на помощь в рамках коллективной самообороны. Я считаю, что президент был прав, настаивая на том, чтобы европейские страны тратили больше на свою оборону, ведь они стали слишком зависимыми от американских налогоплательщиков и американских вооруженных сил, которые обеспечивают им защитный зонтик", — подчеркнул республиканец.

Сенатор дал оценку воле украинцев к сопротивлению

Отдельно Джон Корнин высказался о стойкости Украины в противостоянии с сильным врагом. Сенатор отметил, что во время нападения более крупного и могущественного государства главным вопросом всегда остается готовность меньшей страны оказывать сопротивление, и украинцы эту готовность уже доказали.

"Ну, я считаю Зеленского героем. И одна вещь, о которой вы всегда, о которой люди всегда беспокоятся, когда на такие страны, как Украина, нападает более крупное, более могущественное государство, — это их воля к борьбе. И, конечно, мы должны знать, что эта воля у них есть. И это уже доказано, не так ли? Да, это уже подтвердилось. Но проблема заключается не только в Украине. И я считаю, что мы должны и впредь поддерживать Украину. Мы должны и впредь поддерживать наших союзников в Европе. Потому что я лично не верю, что амбиции Путина ограничиваются Украиной", — резюмировал сенатор от Техаса.

Новини.LIVE сообщали, что Джаред Кушнер заявлял, что Соединённые Штаты уже обозначили три основных направления для послевоенного будущего Украины, среди которых — надёжные гарантии безопасности, продолжение движения к членству в Евросоюзе и масштабное восстановление государства.

Сейчас Вашингтон продолжает переговоры о прекращении войны и готовится обсудить вопросы безопасности и экономики с Киевом и европейскими союзниками на фоне параллельных контактов с Россией и подготовки к предстоящей встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

В то же время в самом американском политикуме и оборонном ведомстве звучат различные предостережения. Заместитель министра обороны США Элбридж Колби выступает против украинских ударов вглубь российского тыла, опасаясь роста напряженности, а бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон предполагает, что сам Трамп стремится иметь такую же неограниченную свободу действий, как и руководители Кремля и Пекина.