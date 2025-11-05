Україна отримала звіт Єврокомісії про розширення — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Європейська комісія презентувала звіт у межах Пакета розширення Європейського Союзу 2025 року. Україна отримала найвищі за три роки оцінки за реформи на шляху євроінтеграції.

Про це інформують Новини.LIVE у середу, 5 листопада, із посиланням на звіт Єврокомісії.

Оцінка від Єврокомісії. Фото: Міністерство економіки

Звіт ЄК про розширення — основні меседжі

Отже, щорічний звіт Єврокомісії про розширення засвідчив прогрес України в підготовці до перемовин і готовність до відкриття трьох переговорних кластерів. Цьогоріч Україна отримала найкращі за три роки оцінки у межах Пакета розширення.

У звіті йдеться про те, що Україна послідовно просувається в імплементації законодавства відповідно до норм Євросоюзу.

Європейська комісія підтвердила, що є готовність до відкриття першого, другого та шостого переговорних кластерів. Такі результати демонструють, що це питання серед основних пріоритетів роботи президента України, Верховної Ради та уряду.

Наступними кроками є відкриття переговорних кластерів і реалізація рекомендацій Єврокомісії. Також серед основних завдань — виконання дорожніх карт щодо питань верховенства права, реформи державного управління, функціонування демократичних інституцій і Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України.

Крім того, необхідно розробити й затвердити Національну програму адаптації законодавства України до права Євросоюзу, а також ухвалити євроінтеграційні закони.

Українська делегація на зустрічі в ЄС. Фото: Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Переговорні кластери для вступу до ЄС

Для вступу до ЄС переговори проходять за 6 кластерами, які охоплюють 33 переговорні розділи — тематичні блоки, що покривають різні сфери політики ЄС. Йдеться про:

Основи процесу вступу до ЄС Внутрішній ринок Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток Зелений порядок денний та стале з'єднання Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості Зовнішні відносини

Цьогорічний звіт — перший звіт після завершення скринінгу українського законодавства з боку ЄС і третій в цілому.

У звіті використовують 5-бальну шкалу оцінювання стану підготовки — наближення національного законодавства та змін відповідно до права та норм ЄС.

Представники України в ЄС. Фото: Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Як Єврокомісія оцінила Україну

Єврокомісія відзначила прогрес за такими розділами як:

"Публічні закупівлі" у Кластері 1;

"Свобода переміщення працівників", "Свобода підприємництва і надання послуг" у Кластері 2;

"Зовнішні зносини" у Кластері 6.

Зокрема, Європейська комісія відзначила оцінкою 4 — "хороший прогрес" такі розділи:

"Наявність функціонуючої ринкової економіки", "Здатність протистояти конкурентному тиску та ринковим силам в межах ЄС" у Кластері 1;

"Захист прав споживачів та охорона здоров’я" у Кластері 2;

"Довкілля та зміни клімату" у Кластері 4;

"Сільське господарство та розвиток сільських територій" у Кластері 5.

Оцінку 3 — "певний прогрес" Україна отримала за розділами:

"Вільний рух товарів", "Право інтелектуальної власності" у Кластері 2;

"Економічна та монетарна політика", "Соціальна політика та зайнятість", "Підприємництво та промислова політика" у Кластері 3;

"Продовольча безпека, ветеринарна та фітосанітарна політика", "Рибальство та водний промисел" у Кластері 5.

Представники України на зустрічі з представниками ЄС. Фото: Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Ключові висновки щодо звіту Єврокомісії

Загалом, оцінки демонструють, що Україна вже стала на шлях трансформації та переживає природний процес реформ. Важливо, що Україна жодного разу не отримала негативної оцінки "відкат назад".

Зокрема, звіт Єврокомісії засвідчив, що Україна послідовно просувається вперед в імплементації законодавства до вимог ЄС, і робота над процесом вступу залишається пріоритетним для всіх гілок влади.

Серед ключових досягнень влади:

Президент призначив суддів Конституційного суду та членів Вищої ради правосуддя — важливий крок для посилення незалежності судової системи;

Верховна Рада ухвалила низку законів, що наближають українське законодавство до стандартів ЄС;

Україна посилила санкційну політику та впровадила положення шостого переговорного кластера — "Зовнішні відносини".

Подальші кроки України

Серед подальших кроків — відкриття переговорів за іншими кластерами, виконання рекомендацій Єврокомісії, представлених у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення ЄС 2025 року, виконання дорожніх карт з питань верховенства права, реформи державного управління, функціонування демократичних інституцій та інші заходи.

Коли переговори про вступ до ЄС можуть завершитися

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка спрогнозував, коли переговори про членство України в ЄС можуть завершитися.

На думку посадовця, завершити переговори про вступ України до ЄС у 2028 році — це реалістична мета. Він зазначив, що саме такий головний висновок з представлення звіту про розширення.

Качка наголосив, що рівень підготовки та темп реформ дозволяють Україні це зробити — така оцінка Європейської комісії.

Крім того, віцепрем'єр спрогнозував, що чекає на Україну далі.

Він зазначив, що цього року ми завершили скринінги. Як результат ми маємо сотні сторінок звітів, переговорних позицій та дорожніх карт з ще більшою кількістю заходів.

Посадовець прогнозує, що до кінця року всі ці документи консолідуються у Національну програму адаптації законодавства до права ЄС (National Program of Adoption of Acquis) і фактично потижневий план моніторингу виконання Україною усіх заходів з боку Європейської комісії.

За його словами, левова частка цієї роботи — законодавчі акти Верховної Ради та уряду і розвиток інституцій (особливо у частині верховенства права).

"За умов злагодженої роботи Верховної Ради й уряду все можна зробити до кінця 2027 року. Паралельно нам потрібно провести власне переговори.

Потрібно формально відкрити усі кластери. Усі ми шукаємо шляхи, як це зробити. Маємо підтримку 26 держав-членів. Шукаємо шляхи і для зміни позиції Угорщини. Я вчора говорив з Петером Сіярто, і ми будемо підтримувати діалог. Сподіваюсь, результат отримаємо", — сказав Тарас Качка.

Водночас він додав, що Україна продовжує роботу над підготовкою усіх кластерів для відкриття. За його словами, Комісія зазначила, що 1, 2 та 6 кластери готові для відкриття.

Переговорна позиція України за 3 кластером схвалена, а проєкт переговорної позиції ЄС Комісія передала до Ради. Зокрема, завершується підготовка переговорних позицій по кластерах 4 та 5.

"Згоден з Мартою Кос, що всі шість кластерів будуть готові до відкриття вже до кінця листопада. А отже далі 27 держав-членів мають схвалити рішення. Усі зусилля спрямовуються на те, щоб це сталося 19 грудня, під час засідання Європейської Ради", — резюмував віцепрем'єр.

Нещодавно Президент Володимир Зеленський розповів, на яке членство в Європейському Союзі розраховує Україна.

Раніше Єврокомісія озвучила нові вимоги щодо членства України в ЄС.