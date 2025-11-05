Видео
Дата публикации 5 ноября 2025 12:30
обновлено: 12:30
Украина получила отчет Еврокомиссии о расширении — детали
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Европейская комиссия представила отчет в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2025 года. Украина получила самые высокие за три года оценки за реформы на пути евроинтеграции.

Об этом информируют Новини.LIVE в среду, 5 ноября, со ссылкой на отчет Еврокомиссии.

Читайте также:
Єврокомісія
Оценка от Еврокомиссии. Фото: Министерство экономики

Отчет ЕК о расширении — основные месседжи

Итак, ежегодный отчет Еврокомиссии о расширении показал прогресс Украины в подготовке к переговорам и готовность к открытию трех переговорных кластеров. В этом году Украина получила лучшие за три года оценки в рамках Пакета расширения.

В отчете говорится о том, что Украина последовательно продвигается в имплементации законодательства в соответствии с нормами Евросоюза.

Европейская комиссия подтвердила, что есть готовность к открытию первого, второго и шестого переговорных кластеров. Такие результаты демонстрируют, что этот вопрос — среди основных приоритетов работы Президента Украины, Верховной Рады и правительства.

Следующими шагами являются открытие переговорных кластеров и реализация рекомендаций Еврокомиссии. Также среди основных задач — выполнение дорожных карт по вопросам верховенства права, реформы государственного управления, функционирования демократических институтов и Плана мероприятий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины.

Кроме того, необходимо разработать и утвердить Национальную программу адаптации законодательства Украины к праву Евросоюза, а также принять евроинтеграционные законы.

ЄС
Украинская делегация на встрече в ЕС. Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Переговорные кластеры для вступления в ЕС

Для вступления в ЕС переговоры проходят по 6-ти кластерам, которые охватывают 33 переговорных раздела — тематические блоки, покрывающие различные сферы политики ЕС. Речь идет о:

  1. Основы процесса вступления в ЕС
  2. Внутренний рынок
  3. Конкурентоспособность и инклюзивное развитие
  4. Зеленая повестка дня и устойчивое соединение
  5. Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности
  6. Внешние отношения

Нынешний отчет — первый отчет после завершения скрининга украинского законодательства со стороны ЕС и третий в целом.

В отчете используют 5-балльную шкалу оценки состояния подготовки — приближение национального законодательства и изменений в соответствии с правом и нормами ЕС.

ЄС
Представители Украины в ЕС. Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Как Еврокомиссия оценила Украину

Еврокомиссия отметила прогресс по таким разделам как:

  • "Публичные закупки" в Кластере 1;
  • "Свобода перемещения работников", "Свобода предпринимательства и предоставления услуг" в Кластере 2;
  • "Внешние отношения" в Кластере 6.

В частности, Европейская комиссия отметила оценкой 4 — "хороший прогресс" следующие разделы:

  • "Наличие функционирующей рыночной экономики", "Способность противостоять конкурентному давлению и рыночным силам в пределах ЕС" в Кластере 1;
  • "Защита прав потребителей и здравоохранение" в Кластере 2;
  • "Окружающая среда и изменения климата" в Кластере 4;
  • "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий" в Кластере 5.

Оценку 3 — "определенный прогресс" Украина получила по разделам:

  • "Свободное движение товаров", "Право интеллектуальной собственности" в Кластере 2;
  • "Экономическая и монетарная политика", "Социальная политика и занятость", "Предпринимательство и промышленная политика" в Кластере 3;
  • "Продовольственная безопасность, ветеринарная и фитосанитарная политика", "Рыболовство и водный промысел" в Кластере 5.
Вступ до ЄС
Представители Украины на встрече с представителями ЕС. Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Ключевые выводы по отчету Еврокомиссии

В целом, оценки демонстрируют, что Украина уже стала на путь трансформации и переживает естественный процесс реформ. Важно, что Украина ни разу не получила негативной оценки "откат назад".

В частности, отчет Еврокомиссии показал, что Украина последовательно продвигается вперед в имплементации законодательства с требованиями ЕС и работа над процессом вступления остается приоритетным для всех ветвей власти.

Среди ключевых достижений власти:

  • Президент назначил судей Конституционного суда и членов Высшего совета правосудия — важный шаг для усиления независимости судебной системы;
  • Верховная Рада приняла ряд законов, приближающих украинское законодательство к стандартам ЕС;
  • Украина усилила санкционную политику и внедрила положения шестого переговорного кластера — "Внешние отношения".

Дальнейшие шаги Украины

Среди дальнейших шагов — открытие переговоров по другим кластерам, выполнение рекомендаций Еврокомиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения ЕС 2025 года, выполнение дорожных карт по вопросам верховенства права, реформы государственного управления, функционирования демократических институтов и другие мероприятия.

Когда переговоры о вступлении в ЕС могут завершиться 

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка спрогнозировал, когда переговоры о членстве Украины в ЕС могут завершиться.

По мнению чиновника, завершить переговоры о вступлении Украины в ЕС в 2028 году — это реалистичная цель. Он отметил, что именно такой главный вывод из представления отчета о расширении.

Качка подчеркнул, что уровень подготовки и темп реформ позволяют Украине это сделать — такая оценка Европейской комиссии.

Кроме того, вице-премьер спрогнозировал, что ждет Украину дальше.

Он отметил, что в этом году мы завершили скрининги. В результате у нас есть сотни страниц отчетов, переговорных позиций и дорожных карт с еще большим количеством мероприятий.

Чиновник прогнозирует, что до конца года все эти документы будут консолидированы в Национальную программу адаптации законодательства к праву ЕС (National Program of Adoption of Acquis) и фактически недельный план мониторинга выполнения Украиной всех мер со стороны Европейской комиссии.

По его словам, львиная доля этой работы — законодательные акты Верховной Рады и правительства и развитие институтов (особенно в части верховенства права).

"При слаженной работе Верховной Рады и правительства все можно сделать до конца 2027 года. Параллельно нам нужно провести собственные переговоры.

Необходимо формально открыть все кластеры. Все мы ищем пути, как это сделать. Имеем поддержку 26 государств-членов. Ищем пути и для изменения позиции Венгрии. Вчера я разговаривал с Петером Сийярто, и мы будем поддерживать диалог. Надеюсь, результат будет", — сказал Тарас Качка.

В то же время он добавил, что Украина продолжает работу над подготовкой всех кластеров к открытию. По его словам, Комиссия отметила, что 1, 2 и 6 кластеры готовы к открытию.

Переговорная позиция Украины по 3 кластеру одобрена, а проект переговорной позиции ЕС Комиссия передала в Совет. В частности, завершается подготовка переговорных позиций по кластерам 4 и 5.

"Согласен с Мартой Кос, что все шесть кластеров будут готовы к открытию уже к концу ноября. А значит, дальше 27 государств-членов должны одобрить решение. Все усилия направлены на то, чтобы это произошло 19 декабря во время заседания Европейского Совета", — резюмировал вице-премьер.

Недавно Президент Владимир Зеленский рассказал, на какое членство в Европейском Союзе рассчитывает Украина.

Ранее Еврокомиссия озвучила новые требования относительно членства Украины в ЕС.

Европейский союз Еврокомиссия Украина политики ЕС евроинтеграция
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
